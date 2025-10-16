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Χυδαία επίθεση Βελόπουλου κατά Καιρίδη στη Βουλή
Πολιτική
16:10 - 16 Οκτ 2025

Χυδαία επίθεση Βελόπουλου κατά Καιρίδη στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
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Φραστικό επεισόδιο μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, σημειώθηκε την Πέμπτη (16/10) στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Το περιστατικό προκλήθηκε όταν στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος αντάλλαξε έντονες κουβέντες με τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη.

Ο κ. Βελόπουλος, σε μια ακόμη ομιλία που κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, χρησιμοποίησε προσβλητικές εκφράσεις και υπαινιγμούς εις βάρος του κ. Καιρίδη, τον οποίον αποκάλεσε "κακιά". Στη συνέχεια επιχείρησε να ανασκευάσει κάνοντας λόγο περί «κακιάς αντίληψης».

Η προεδρεύουσα, Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να αποκαταστήσει την τάξη, καθώς ο κ. Βελόπουλος αποκάλεσε τον κ. Καιρίδη «ανόητο». Στο τέλος της διαδικασίας, ο κ. Καιρίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού για να απαντήσει, όμως η προεδρεύουσα δεν του τον παραχώρησε.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 17:54
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