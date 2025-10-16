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Κοινό ανακοινωθέν Ηνωμένου Βασιλείου, Αιγύπτου και Παλαιστίνης για την ανασυγκρότηση της Γάζας
Ειδήσεις
19:01 - 16 Οκτ 2025

Κοινό ανακοινωθέν Ηνωμένου Βασιλείου, Αιγύπτου και Παλαιστίνης για την ανασυγκρότηση της Γάζας

Reporter.gr Newsroom
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Οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης δημοσίευσαν σήμερα ένα κοινό ανακοινωθέν, ακολουθώντας τη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Wilton Park με θέμα τη χρηματοδότηση της ανασυγκρότησης της Γάζας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ανακοινωθέν τονίζει ότι η έναρξη της εκεχειρίας, η απελευθέρωση ομήρων, η επιστροφή Παλαιστινίων στις οικογένειές τους και η επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας συνιστούν κρίσιμα βήματα προς την αποκατάσταση της περιοχής. Οι συνδιοργανωτές ευχαρίστησαν επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον ηγετικό τους ρόλο, καθώς και τους μεσολαβητές για τις συνεχείς προσπάθειές τους.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η διαρκής ειρήνη συνδέεται άρρηκτα με την οικονομική ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της Γάζας. «Η κλίμακα της καταστροφής καθιστά επιτακτική την ανάγκη για πρακτικές λύσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Η διάσκεψη συγκέντρωσε διεθνείς επενδυτές, κυβερνήσεις εταίρους, εκπροσώπους του παλαιστινιακού ιδιωτικού τομέα, καθώς και αραβικές και διεθνείς κυβερνήσεις. Κύριος στόχος των συζητήσεων ήταν η εξεύρεση τρόπων χρηματοδότησης, με έμφαση στον ρόλο του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να καλυφθεί το τεράστιο κόστος ανασυγκρότησης της περιοχής, που εκτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, οι συνομιλίες κατέγραψαν πρόοδο στην αναζήτηση βιώσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή και την πρωτοβουλία των Παλαιστινίων στις προσπάθειες ανάκαμψης. Οι δράσεις στηρίζονται στα ήδη υπάρχοντα σχέδια, όπως το Αραβοϊσλαμικό Σχέδιο Έγκαιρης Ανάκαμψης, Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη Γάζα, καθώς και το Έγγραφο Συμπερασμάτων της Διάσκεψης για τη Λύση των Δύο Κρατών.

Τέλος, οι συνδιοργανωτές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες ενόψει της Διεθνούς Διάσκεψης του Καΐρου για την Ανάκαμψη, Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη της Γάζας, που προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς δράσης για τη στήριξη της Γάζας και την προώθηση πολιτικής προοπτικής για την Παλαιστίνη και τη λύση των δύο κρατών.

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