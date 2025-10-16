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ΣτΕ: Οι δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης
Ακίνητα
18:45 - 16 Οκτ 2025

ΣτΕ: Οι δήμοι δεν μπορούν να ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και περιορισμών δόμησης

Reporter.gr Newsroom
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Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάσισε ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν νομοθετική εξουσιοδότηση να θεσπίζουν ρυθμίσεις σχετικά με τους όρους έκδοσης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών ή τους περιορισμούς δόμησης στις περιοχές τους, κάτι που άλλωστε απαγορεύεται από το Σύνταγμα.

Συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμ. 1728/2025 απόφασή του, με προεδρεύουσα τη σύμβουλο Επικρατείας Ρωξάνη Γιαννουλάτου και εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Πυργάκη, το ΣτΕ αναφέρει ότι η επίμαχη κανονιστική ρύθμιση του Δήμου Αθηναίων εκδόθηκε χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ρύθμιση προέβλεπε ότι: α) τα στελέχη της υπηρεσίας δόμησης δεν έπρεπε να εκδίδουν βεβαιώσεις όρων δόμησης ή προεγκρίσεις δόμησης για ύψη μεγαλύτερα από αυτά που ορίζει το βασιλικό διάταγμα της 30.8/9.9.1955 ή τα νεότερα προεδρικά διατάγματα, και β) γενικά να απέχουν από την έκδοση οικοδομικών αδειών που υπερέβαιναν τα επιτρεπόμενα ύψη.

Συνεπώς, το ΣτΕ έκρινε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώθηκε νόμιμα.

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