Μαρινάκης: Καμία αλλοίωση στον Άγνωστο Στρατιώτη μετά την τροπολογία – Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της πόλωσης

Ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον Real FM, αναφέρθηκε στο θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προβεί σε καμία ενέργεια που θα δώσει τροφή στην αντιπολίτευση και σε εκείνους που – όπως είπε – «το παίζουν αλληλέγγυοι» και «εργαλειοποιούν τα πάντα για να διχάσουν την κοινωνία».

Όπως υπογράμμισε, μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, δεν θα επιτρέπεται απολύτως καμία ενέργεια στον χώρο που θα ορίζεται από τη νομοθετική αυτή ρύθμιση. «Από τη στιγμή που θα περάσει η τροπολογία, τελείωσε: ούτε νέα σπρέι, ούτε εκδηλώσεις αυτού του τύπου, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα να αλλοιώνεται αυτό το ιερό σημείο – και το λέω ξεκάθαρα – το οποίο δεν ανήκει ούτε στον πρωθυπουργό, ούτε στην κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε επίσης ότι τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία, όπως τα σπρέι ή οι αναγραφές, δεν θα αφαιρεθούν αμέσως. «Δεν θα πάμε την επόμενη μέρα να τα σβήσουμε. Θα παραμείνουν όσο αντέξουν στον χρόνο. Δεν θέλουμε να προβούμε σε καμία ενέργεια που να θεωρηθεί επιθετική», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να παίξει το παιχνίδι της πόλωσης και του διχασμού, που – όπως είπε – επιδιώκει η αντιπολίτευση.

«Δεν έχει καμία σημασία τώρα να πάει κάποιος και να κάνει κάτι για όσα είναι ήδη γραμμένα εκεί. Αυτά θα φύγουν με τον χρόνο. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτή τη λογική», κατέληξε.