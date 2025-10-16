ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αρνητικό «γύρισμα» για τη Wall: Οι τράπεζες ηγήθηκαν των απωλειών
Χρηματιστήρια
23:22 - 16 Οκτ 2025

Αρνητικό «γύρισμα» για τη Wall: Οι τράπεζες ηγήθηκαν των απωλειών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη 16/10, παραχωρώντας τα αρχικά τους κέρδη, με τις τράπεζες να ηγούνται των απωλειών λόγω ανησυχιών για επισφαλή δάνεια. Οι επενδυτές είχαν να αντιμετωπίσουν, επίσης, τις επίμονες εμπορικές εντάσεις και την συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average έχασε 301 μονάδες, ή 0,65% κλείνοντας στις 45.952,24 μονάδες και μετά από άνοδο 170 μονάδων σε κάποια στιγμή της συνεδρίασης. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,63% στις 6.629,07 μονάδες, παραχωρώντας το 0,6% των κερδών του στα υψηλά της ημέρας. Τέλος, ο Nasdaq Composite έκλεισε με απώλειες 0,47% στις 22.562,537 μονάδες.

Οι περιφερειακές τράπεζες Zions και Western Alliance έφτασαν στα χαμηλά της ημέρας καθώς οι δείκτες υποχώρησαν. Η Zions κατέγραψε πτώση 13% μετά την καταγραφή σημαντικής χρέωσης λόγω επισφαλών δανείων προς ορισμένους δανειολήπτες. Η Western Alliance υποχώρησε 11% αφού κατήγγειλε ότι ένας δανειολήπτης είχε διαπράξει απάτη.

«Η αγορά είναι απλώς πολύ ευαίσθητη στις ζημίες που σχετίζονται με πιστωτικά προϊόντα», δήλωσε ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management, στο CNBC. «Η αγορά δεν είναι ευχαριστημένη με τα σχόλια των περιφερειακών τραπεζών, οπότε οι περισσότερες μικρές τράπεζες υποχωρούν σήμερα».

Ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε ένταση μετά τις πτωχεύσεις δύο εταιρειών που σχετίζονται με τη βιομηχανία αυτοκινήτων, γεγονός που έχει εγείρει ανησυχίες για χαλαρές δανειοδοτικές πρακτικές, ειδικά στην αδιαφανή αγορά ιδιωτικών πιστώσεων.

«Όταν βλέπεις ένα κατσαρίδα, υπάρχουν πιθανότατα και άλλες», δήλωσε ο CEO της JPMorgan, Jamie Dimon, στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της τράπεζας αυτήν την εβδομάδα, αναφερόμενος στην κατάρρευση των First Brands και Tricolor Holdings. Η Jefferies, η οποία έχει κάποια έκθεση στην First Brands, έχασε 10% την Πέμπτη, αυξάνοντας τις απώλειες του μήνα στο 25%.

Η πτώση των μετοχών συνέπεσε με άνοδο του Cboe Volatility Index και πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και του δολαρίου ΗΠΑ. Ο δείκτης VIX εκτοξεύτηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο, ενώ η απόδοση του 10ετούς Treasury υποχώρησε κάτω από το 4%. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ έχασε 0,4% και έφτασε στα χαμηλά της συνεδρίασης γύρω στο μεσημέρι.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ έχουν ενταθεί πρόσφατα, προσθέτοντας περαιτέρω αστάθεια στη Wall Street.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει επιπλέον δασμό 100% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα, ως αντίποινα για τους νέους περιορισμούς εξαγωγής σπάνιων γαιών από την Κίνα. Η ένταση στο εμπόριο χαλάρωσε προσωρινά τις επόμενες ημέρες, αλλά εντάθηκε ξανά την Τρίτη, όταν ο Τραμπ απείλησε την Κίνα με εμπάργκο στο σπορέλαιο.

«Η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να επηρεάζει και να ελέγχει πολύ περισσότερα πράγματα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ... οπότε διαρκώς αναστατώνει την αγορά με απρόβλεπτους τρόπους», δήλωσε ο Ellerbroek. «Αυτό θα συνεχιστεί, και οι επενδυτές πρέπει να το αποδεχθούν ως νέο δεδομένο και να είναι σε ετοιμότητα».

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά την τρίτη εβδομάδα της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία έχει οδηγήσει στην αόριστη αναστολή σημαντικών οικονομικών δημοσιεύσεων από ομοσπονδιακούς φορείς.

Πτώση περίπου 1,4% για το πετρέλαιο λόγω φόβων εξασθένησης της ζήτησης

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Πέμπτη, καθώς πυροδοτήθηκαν ανησυχίες για εξασθένιση της ζήτησης, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Ειδικότερα, το αργό τύπου West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 1,39% για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 57,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να χάνει 1,37% στα 61,06 δολάρια το βαρέλι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν
Χρηματιστήρια

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι-ρεκόρ για τον Dow – Πρωταγωνίστησαν οι Big Tech

Ειδήσεις
03/08/2026 - 23:08

ΗΠΑ: Νέα δικαστική προσφυγή κατά των δασμών Τραμπ από 25 Πολιτείες

Magazino
03/08/2026 - 23:00

Park Your Cinema στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Ξέφωτο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:30

Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ