Η Μόσχα απειλεί τις ΗΠΑ για Tomahawk - Ούτε 24 ώρες δεν κράτησε το κλίμα «ομονοίας»

«Εχθρική ενέργεια οι παραδόσεις πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία» τόνισε ο Σεργκέι Ναρίσκιν, διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, τονίζοντας ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε κατά τη συνομιλία που είχαν ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι άρχισε τις επισκέψεις για τους πυραύλους με το που πάτησε το πόδι του στην Αμερική.

Η Μόσχα προειδοποίησε σήμερα ότι η πιθανή παράδοση πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως εχθρική ενέργεια, αυξάνοντας τους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια, δήλωσε ο Σεργκέι Ναρίσκιν, διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα θεωρήσει την κίνηση αυτή εχθρική. Ένα τέτοιο βήμα θα αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους ασφάλειας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε ο Ναρίσκιν στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης του Συμβουλίου των Επικεφαλής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Ειδικών Υπηρεσιών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

Ο επικεφαλής της SVR ανέφερε επίσης ότι το ζήτημα αυτό συζητήθηκε εν μέρει κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησαν με τον Πούτιν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εξαντλήσουν το απόθεμα πυραύλων κρουζ Tomahawk προμηθεύοντάς τα στην Ουκρανία, ενώ επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα των παραδόσεων είχε τεθεί κατά τη συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ενώ νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι στις 17 Οκτωβρίου ο Ζελένσκι θα του ζητήσει επίσημα την προμήθεια πυραύλων Tomahawk για την Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι είχε συνάντηση με στελέχη της αμερικανικής εταιρείας Raytheon, κατασκευάστριας των προηγμένων πυραυλικών συστημάτων Patriot και Tomahawk, τα οποία το Κίεβο επιδιώκει να προμηθευτεί για να ενισχύσει την άμυνά του απέναντι στη ρωσική εισβολή.