Ένα, ακόμα, γαλλικό μουσείο έγινε στόχος ληστών: Το Σπίτι του Ντιντερό - Άρπαξαν ιστορική συλλογή νομισμάτων

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το πρωί της 20ής Οκτωβρίου, το προσωπικό που έφτασε στο μουσείο Σπίτι του Ντενί Ντιντερό στη Λανγκρ, στη βορειοδυτική Γαλλία, ανακάλυψε μια παραβιασμένη είσοδο και μια θρυμματισμένη γυάλινη προθήκη που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα.
Οι δράστες έκλεψαν μέρος της συλλογής νομισμάτων, η οποία περιλαμβάνει 1.633 ασημένια νομίσματα και 319 χρυσά νομίσματα, κομμένα την περίοδο 1790–1840, τα οποία είχαν ανακαλυφθεί κατά την αποκατάσταση του κτηρίου το 2011.
Άλλα εκθέματα του μουσείου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέστησαν καμία ζημιά.
?? Another French museum robbed: the Denis Diderot House in Langres
On the morning of October 20, staff arriving at the Denis Diderot House museum in Langres, northwestern France, discovered a broken entrance door and a shattered glass display case containing gold and silver… pic.twitter.com/CBjAcidDjv— Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2025