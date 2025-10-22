Ένα, ακόμα, γαλλικό μουσείο έγινε στόχος ληστών: Το Σπίτι του Ντιντερό - Άρπαξαν ιστορική συλλογή νομισμάτων

Λίγα μόλις 24ωρα από την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο, ένα ακόμη γαλλικό μουσείο το Ντενί Ντιντερό, έπεσε στα «νύχια» διαρρηκτών.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το πρωί της 20ής Οκτωβρίου, το προσωπικό που έφτασε στο μουσείο Σπίτι του Ντενί Ντιντερό στη Λανγκρ, στη βορειοδυτική Γαλλία, ανακάλυψε μια παραβιασμένη είσοδο και μια θρυμματισμένη γυάλινη προθήκη που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα.

Οι δράστες έκλεψαν μέρος της συλλογής νομισμάτων, η οποία περιλαμβάνει 1.633 ασημένια νομίσματα και 319 χρυσά νομίσματα, κομμένα την περίοδο 1790–1840, τα οποία είχαν ανακαλυφθεί κατά την αποκατάσταση του κτηρίου το 2011.

Άλλα εκθέματα του μουσείου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπέστησαν καμία ζημιά.