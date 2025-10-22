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Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Η πλειοψηφία των Αμερικανών στηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους
Ειδήσεις
20:59 - 22 Οκτ 2025

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Η πλειοψηφία των Αμερικανών στηρίζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Reporter.gr Newsroom
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Η πλειονότητα των Αμερικανών πολιτών – μεταξύ αυτών το 80% των Δημοκρατικών και το 41% των Ρεπουμπλικανών – εκφράζουν την άποψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, σε αντίθεση με τη στάση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η έρευνα, διάρκειας έξι ημερών και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε ότι το 59% των συμμετεχόντων τάσσεται υπέρ της επίσημης αναγνώρισης της Παλαιστίνης από τις ΗΠΑ, ενώ το 33% διαφωνεί και το υπόλοιπο ποσοστό είτε δεν ήταν βέβαιο είτε δεν απάντησε.

Αν και το 53% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων του Τραμπ δηλώνει αντίθετο με αυτή την αναγνώριση, σχεδόν τέσσερις στους δέκα (41%) δηλώνουν ότι τη στηρίζουν.

Το ζήτημα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους κερδίζει έδαφος διεθνώς, καθώς όλο και περισσότερες χώρες – ανάμεσά τους στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Αυστραλία – έχουν πρόσφατα προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ. Η ίδρυση του Ισραήλ το 1948 προκάλεσε τον μαζικό εκτοπισμό Παλαιστινίων και άνοιξε έναν κύκλο δεκαετιών συγκρούσεων.

Σε σχέση με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης ότι περίπου έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν υπερβολική την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση στις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Μόλις το 32% υποστηρίζει ότι η ισραηλινή απάντηση ήταν ανάλογη.

Παρά την αντίθεσή του στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ο Τραμπ – ο οποίος ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα τον Ιανουάριο – διαδραμάτισε ενεργό ρόλο μεσολάβησης για μια εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αυτόν τον μήνα, δημιουργώντας συγκρατημένες ελπίδες για ειρηνευτική διευθέτηση.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων στην έρευνα δήλωσε ότι, εφόσον οι ειρηνευτικές του προσπάθειες ευοδωθούν, ο Τραμπ αξίζει αναγνώριση: το 51% συμφώνησε με αυτή τη δήλωση, έναντι 42% που διαφώνησε. Ακόμη και μεταξύ των Δημοκρατικών – από τους οποίους μόνο το 5% εγκρίνει γενικά την προεδρία του – το 25% δηλώνει ότι ο Τραμπ θα πρέπει να λάβει τα εύσημα, αν επιτύχει στην ειρηνευτική διαμεσολάβηση.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ασταθής. Ξεσπάσματα βίας το περασμένο Σαββατοκύριακο απείλησαν να διαρρήξουν την εύθραυστη εκεχειρία. Η αμερικανική διπλωματία εντείνει τις πιέσεις προς τις εμπλεκόμενες πλευρές ώστε να διατηρηθεί η ειρηνευτική πρωτοβουλία σε λειτουργία.

Κρίσιμα ζητήματα όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και ο τρόπος διακυβέρνησης του παλαιστινιακού εδάφους στο μέλλον, εξακολουθούν να μην έχουν διευκρινιστεί.

Η δημοτικότητα του Τραμπ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής φαίνεται να ακολουθεί ελαφρώς ανοδική πορεία, φθάνοντας στο 38% στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, έναντι 33% σε προηγούμενη έρευνα λίγες ημέρες πριν τη συμφωνία εκεχειρίας – η υψηλότερη επίδοσή του από τον Ιούλιο.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 4.385 ενηλίκων πολιτών των ΗΠΑ και έχει περιθώριο σφάλματος ±2 ποσοστιαίες μονάδες.

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