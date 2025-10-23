Ινδία: Επανεξετάζει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μετά τις αμερικανικές κυρώσεις

Οι ινδικές κρατικές εταιρείες διύλισης εξετάζουν προσεκτικά τις συμβάσεις τους για τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν προμηθεύονται απευθείας από τις πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του κυρώσεις στη Ρωσία, στοχεύοντας ειδικά τις Lukoil και Rosneft, δίνοντας προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Οι ινδικές εταιρείες, όπως η Indian Oil Corp, η Bharat Petroleum και η Hindustan Petroleum, συνηθίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω μεσαζόντων, ενώ η Ινδία έχει καταστεί ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού πετρελαίου μετά την απόσυρση των δυτικών χωρών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, ιδιωτικές εταιρείες διύλισης όπως η Reliance και η Nayara Energy εισήγαγαν περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου ημερησίως.