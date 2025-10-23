Ράλι στους ναύλους των δεξαμενόπλοιων – Το «κολλημένο» πετρέλαιο στη θάλασσα εκτοξεύει τα κέρδη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Vortexa, το πετρέλαιο που παραμένει «σε αναμονή» στη θάλασσα έφτασε τα 1,31 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2020, όταν οι παγκόσμιες αγορές είχαν παγώσει και τα πλοία λειτουργούσαν ως πλωτές δεξαμενές.

Η ζήτηση για μεταφορές έχει εκτοξεύσει τους ναύλους σε όλα τα μεγέθη πλοίων. Τα VLCC ξεπέρασαν τα 80.000 δολάρια ημερησίως, τα Suezmax έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2023, ενώ τα Aframax έχουν διπλασιαστεί από τα μέσα Ιουνίου.

Ωστόσο, πίσω από την εικόνα της άνθησης δεν βρίσκεται η αυξημένη κατανάλωση, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι καθυστερήσεις εκφόρτωσης «κυρώσιμων» φορτίων που προορίζονταν κυρίως για Κίνα και Ινδία.

Η Vortexa αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στο πετρέλαιο εν πλω αφορά φορτία από περιοχές υπό κυρώσεις, τα οποία δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παραλάβουν οι εισαγωγικές χώρες. Έτσι, τα πλοία παραμένουν γεμάτα για εβδομάδες, δημιουργώντας τεχνητή συμφόρηση και ανεβάζοντας τα ναύλα σε όλα τα segments.

Ο David Wech, της Vortexa, επισημαίνει ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τις αμερικανικές κυρώσεις στο κινεζικό λιμάνι Rizhao, οι οποίες περιορίζουν προσωρινά τη δυνατότητα εισαγωγών.

Παράλληλα, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποιεί ότι η προσφορά πετρελαίου ξεπερνά τη ζήτηση, με το πλεόνασμα να φτάνει τα 1,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως φέτος και να πλησιάζει τα 4 εκατ. το 2026.

Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, η αγορά ενδέχεται να ξαναζήσει ένα νέο κύμα πλωτής αποθήκευσης, όπως το 2020.

Ο Erik Broekhuizen της Poten & Partners σημειώνει ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου κινηθούν χαμηλότερα σε σχέση με τα μελλοντικά συμβόλαια, το φαινόμενο του contango θα ενισχύσει περαιτέρω τη ζήτηση για αποθήκευση στη θάλασσα.

Αντίθετα, αν υπάρξουν περικοπές παραγωγής από τον OPEC ή τους παραγωγούς σχιστολιθικού στις ΗΠΑ, η αγορά θα χάσει μεταφορική δραστηριότητα και οι ναύλοι θα πιεστούν.

Πιο αισιόδοξος εμφανίζεται ο αναλυτής της Clarksons Securities, Frode Mørkedal, ο οποίος προβλέπει ότι ακόμη και με περικοπές από τον OPEC, τα ναύλα των VLCC θα μπορούσαν να διατηρηθούν γύρω στα 63.000 δολάρια ημερησίως το 2026, ενώ σε ακραίο σενάριο υπερπροσφοράς, ίσως εκτοξευθούν ακόμη και πάνω από τα 200.000 δολάρια.

Στη spot αγορά, οι συμφωνίες αποτυπώνουν την ένταση της ζήτησης. Το Maran Thaleia έκλεισε στα 110.359 δολάρια την ημέρα για δρομολόγιο Μέση Ανατολή–Σιγκαπούρη, ενώ το Nissos Anafi ναυλώθηκε στα 126.630 δολάρια για τη διαδρομή ΗΠΑ–Νότια Κορέα.

Ο δείκτης Baltic Exchange για τα VLCC διαμορφώθηκε στα 82.608 δολάρια ημερησίως, τα Suezmax στα 70.424 και τα Aframax στα 49.720 δολάρια, τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών.

Η τρέχουσα άνθηση στη ναυλαγορά πετρελαίου στηρίζεται περισσότερο σε γεωπολιτικά παρά σε οικονομικά θεμέλια. Οι κυρώσεις, οι καθυστερήσεις και η πολυπλοκότητα των εμπορικών ροών κρατούν τη ζήτηση για πλοία σε ιστορικά επίπεδα, αλλά το πλεόνασμα προσφοράς παραμένει απειλή.