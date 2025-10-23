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Meta: Προχωρά σε περικοπές στο τμήμα του AI ενόψει νέας στρατηγικής – Απολύσεις 600 εργαζομένων
Τεχνολογία
09:15 - 23 Οκτ 2025

Meta: Προχωρά σε περικοπές στο τμήμα του AI ενόψει νέας στρατηγικής – Απολύσεις 600 εργαζομένων

Reporter.gr Newsroom
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Η Meta θα απολύσει περίπου 600 υπαλλήλους από το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει τις ιεραρχικές βαθμίδες και να λειτουργεί πιο ευέλικτα, όπως επιβεβαίωσε το CNBC την Τετάρτη (22/10).

Η εταιρεία ανακοίνωσε τις περικοπές σε ένα σημείωμα από τον επικεφαλής AI, Alexandr Wang, ο οποίος προσλήφθηκε τον Ιούνιο στο πλαίσιο της επένδυσης της Meta ύψους 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Scale AI. Οι απολύσεις θα επηρεάσουν εργαζόμενους σε μονάδες υποδομής AI της Meta, στη μονάδα Fundamental Artificial Intelligence Research (FAIR) και σε άλλες θέσεις που σχετίζονται με προϊόντα.

Ωστόσο, οι περικοπές δεν επηρέασαν τους εργαζόμενους στο TBD Labs, που περιλαμβάνει πολλές από τις κορυφαίες προσλήψεις στον τομέα της AI, οι οποίες έγιναν το καλοκαίρι. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, υπό την εποπτεία του Wang, εξαιρέθηκαν από τις απολύσεις, κάτι που δείχνει την εμπιστοσύνη του CEO της Meta, Mark Zuckerberg, στις ακριβές προσλήψεις του σε σύγκριση με τους παλαιότερους εργαζόμενους, σύμφωνα με πηγές.

Μέσα στη Meta, η μονάδα τεχνητής νοημοσύνης θεωρείτο υπερβολικά φουσκωμένη, με ομάδες όπως η FAIR και άλλες πιο προσανατολισμένες σε προϊόντα να ανταγωνίζονται για τους πόρους υπολογιστικής ισχύος, είπαν οι ίδιοι. Όταν οι νέες προσλήψεις εντάχθηκαν για να δημιουργήσουν τα Superintelligence Labs, κληρονόμησαν την υπερμεγέθη μονάδα AI της Meta, είπαν. Οι απολύσεις αποτελούν προσπάθεια της Meta να συνεχίσει να «λεπτύνει» το τμήμα και να εδραιώσει το ρόλο του Wang στη στρατηγική AI της εταιρείας.

Η Meta έχει αναλάβει επιθετική αναδιάρθρωση της προσέγγισής της στην AI τους τελευταίους μήνες, προσπαθώντας να συμβαδίσει με ανταγωνιστές όπως η OpenAI και η Google, ρίχνοντας δισεκατομμύρια σε έργα υποδομής και προσλήψεις.

Μετά τις απολύσεις, το εργατικό δυναμικό στα Superintelligence Labs της Meta ανέρχεται πλέον σε λίγο κάτω από 3.000 άτομα, σύμφωνα με πηγές.

Η Meta ενημέρωσε ορισμένους εργαζόμενους την Τετάρτη ότι η ημερομηνία λήξης της εργασίας τους είναι η 21η Νοεμβρίου και, μέχρι τότε, βρίσκονται σε «περίοδο ειδοποίησης χωρίς εργασία».

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εσωτερική σας πρόσβαση θα αφαιρεθεί και δεν χρειάζεται να κάνετε επιπλέον δουλειά για τη Meta», ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο είχε πρόσβαση το CNBC. «Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το διάστημα για να αναζητήσετε άλλη θέση εντός της Meta.»

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταβάλει αποζημίωση 16 εβδομάδων συν δύο εβδομάδες για κάθε ολοκληρωμένο έτος υπηρεσίας, «μειωμένη κατά την περίοδο ειδοποίησής σας».

Ο CEO Mark Zuckerberg είχε εκφράσει απογοήτευση για την πρόοδο της Meta στην AI, ειδικά μετά την απρόσμενα μέτρια υποδοχή των μοντέλων Llama 4 που κυκλοφόρησαν τον Απρίλιο.

Μετά την τεράστια επένδυση στην Scale AI, ο Zuckerberg παρουσίασε μια νέα μονάδα, τα Meta Superintelligence Labs, που αποτελείται από κορυφαίους ερευνητές και μηχανικούς AI. Η ομάδα αυτή ηγείται από τον Wang και τον πρώην CEO της GitHub, Nat Friedman.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, η Meta δήλωσε ότι αναμένει ότι τα συνολικά της έξοδα για το 2025 θα κυμανθούν μεταξύ 114 και 118 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξάνοντας το κατώτερο όριο της προηγούμενης εκτίμησης. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς η Meta σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες AI θα «οδηγήσουν σε αύξηση των εξόδων το 2026 σε σχέση με το 2025, που θα είναι πάνω από την αύξηση των εξόδων του 2025».

Η Meta αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου την επόμενη εβδομάδα.

Την Τρίτη, η Meta ανακοίνωσε συμφωνία 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Blue Owl Capital για τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη του τεράστιου κέντρου δεδομένων Hyperion στη Λουιζιάνα, σε αγροτική περιοχή. Το κέντρο δεδομένων αναμένεται να έχει μέγεθος αρκετά μεγάλο ώστε να καλύψει «σημαντικό μέρος του αποτυπώματος του Μανχάταν», όπως ανέφερε ο Ζάκερμπεργκ σε ανάρτησή του τον Ιούλιο.

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