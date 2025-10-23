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Κάλας: Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
11:31 - 23 Οκτ 2025

Κάλας: Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει τις κυρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη (23/10) η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας.  

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την Αμερική σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό, ένα σημάδι δύναμης το γεγονός ότι είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα», ανέφερε πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, όπως μετέδωσε το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κυρώσεις κατά των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας την Τετάρτη (22/10), μια μέρα μετά την ακύρωση της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

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