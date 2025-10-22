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Χωρίς σταθερή γραμμή: Η ουκρανική πολιτική του Τραμπ βυθίζει τη διπλωματία σε σύγχυση
Ειδήσεις
12:26 - 22 Οκτ 2025

Χωρίς σταθερή γραμμή: Η ουκρανική πολιτική του Τραμπ βυθίζει τη διπλωματία σε σύγχυση

Reporter.gr Newsroom
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Οι συνεχείς και απρόβλεπτες μετατοπίσεις της θέσης του Τραμπ στο ουκρανικό ζήτημα προκαλούν σύγχυση και καθιστούν σχεδόν αδύνατη την παρακολούθηση της στρατηγικής του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με τη γερμανική Tagesschau, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους την Τρίτη (21/10) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως μια συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. «Δεν θέλω μια συνάντηση που θα είναι χαμένος χρόνος», είπε, προσθέτοντας πως δεν επιθυμεί ένα «ανώφελο ραντεβού». Μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, η κυβέρνησή του θα ανακοινώσει τα επόμενα βήματά της.

Η Μόσχα δεν δείχνει διάθεση για κατάπαυση του πυρός

Μόλις την περασμένη Πέμπτη, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη. Τώρα, ωστόσο, κυβερνητικές πηγές των ΗΠΑ αναφέρουν ότι η απόφαση για την αναβολή του ραντεβού πάρθηκε έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ.

Κύριος λόγος φαίνεται να είναι η συνεχιζόμενη άρνηση της Ρωσίας να συμφωνήσει σε άμεση κατάπαυση του πυρός – κάτι που ζητά επίμονα ο Τραμπ. Ο Λαβρόφ, από τη μεριά του, δήλωσε χθες από τη Μόσχα ότι το αίτημα αυτό αντιβαίνει στις συμφωνίες που είχαν γίνει μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Ο Ζελένσκι καταγγέλλει τη ρωσική στάση

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν εξέφρασε καμία έκπληξη. Χθες το βράδυ υπενθύμισε πως, κατά τη συνάντησή τους την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέσυρε από το τραπέζι το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων τύπου "Tomahawk" στην Ουκρανία. «Η Ρωσία κάνει για άλλη μια φορά τα πάντα για να αποφύγει τη διπλωματία. Τη στιγμή που το θέμα των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς απομακρύνθηκε, η Ρωσία σχεδόν αυτόματα έχασε κάθε ενδιαφέρον για διάλογο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Τίποτε άλλο από τακτική καθυστέρησης»

Ο απόστρατος ναύαρχος και πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Τζέιμς Σταυρίδης, συμμερίζεται την ίδια άποψη. Μιλώντας στο CNN, είπε:
«Ο Πούτιν ανησύχησε για τους "Tomahawks", πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ και προσπάθησε να κανονίσει τη σύνοδο στη Βουδαπέστη. Όμως, στην Ουάσιγκτον κατάλαβαν πολύ γρήγορα ότι ο Πούτιν θα επέμενε στις μέγιστες απαιτήσεις του — και ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτε άλλο από μια καθυστέρηση».

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ζητούν εδώ και καιρό την άμεση παύση των εχθροπραξιών κατά μήκος της γραμμής επαφής. Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει το αίτημα αυτό. Η Ρωσία, αντιθέτως, επιμένει ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία και μετά να σταματήσουν οι μάχες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ταξιδεύει στην Ουάσιγκτον

Ο Σταυρίδης εκφράζει την ελπίδα ότι ο Τραμπ θα βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. «Ελπίζω να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν πριν από μια εβδομάδα — πριν από το τηλεφώνημα με τον Πούτιν. Και ότι ο Τραμπ τώρα θα στείλει τους "Tomahawks" στην Ουκρανία. Ότι θα αυξήσει την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Γιατί χωρίς αυτό, ο Πούτιν δεν θα έρθει ποτέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φαίνεται να ανακουφίστηκαν από την προσωρινή ακύρωση της συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας. Οι απόψεις του Τραμπ αλλάζουν τόσο συχνά, που η σύνοδος στη Βουδαπέστη θα μπορούσε να επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φαίνεται να ακολουθεί μια συνεκτική στρατηγική. Για να αποκτήσει καλύτερη εικόνα της κατάστασης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ταξιδεύει εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί σήμερα με τον Τραμπ.

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