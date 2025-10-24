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Νέα επίθεση Τραμπ σε Καναδά: Δεν μπορεί να μας εκμεταλλεύεται πλέον
Ειδήσεις
15:06 - 24 Οκτ 2025

Νέα επίθεση Τραμπ σε Καναδά: Δεν μπορεί να μας εκμεταλλεύεται πλέον

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε σήμερα τον Καναδά μέσω της πλατφόρμας του Truth Social, κατηγορώντας τη χώρα για απόπειρα «παράνομης επιρροής» στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανάρτηση αφορά μια διαφημιστική καμπάνια στην οποία ο Ρεπουμπλικάνος Ρόναλντ Ρίγκαν εξυμνούσε το ελεύθερο εμπόριο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η διαφήμιση παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τη στάση του Ρίγκαν απέναντι στους δασμούς και κατηγόρησε τον Καναδά για εκμετάλλευση των ΗΠΑ, επιβάλλοντας υπέρογκους δασμούς έως και 400% σε αμερικανικά προϊόντα, ιδίως αγροτικά. «Ο Καναδάς προσπαθεί να επηρεάσει παράνομα το Ανώτατο Δικαστήριο σε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ιστορία της χώρας μας», ανέφερε ο Τραμπ.

Η ανάρτηση του πρώην προέδρου στο Truth Social αναφέρει: «Ο Καναδάς μας εξαπάτησε και τον πιάσαμε! Δόλια πήραν μια μεγάλη διαφήμιση λέγοντας ότι στον Ρόναλντ Ρίγκαν δεν άρεσαν οι δασμοί, ενώ στην πραγματικότητα ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ. Ο Καναδάς προσπαθεί να επηρεάσει παράνομα το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ιστορία της χώρας μας. Ο Καναδάς εδώ και καιρό εξαπατά τους δασμούς, χρεώνοντας τους αγρότες μας έως και 400%. Τώρα, αυτοί, και άλλες χώρες, δεν μπορούν πλέον να εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρίγκαν που αποκάλυψε αυτή την ΑΠΑΤΗ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!!»

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έχει προγραμματίσει για τις 5 Νοεμβρίου την ακρόαση επιχειρημάτων σχετικά με τη νομιμότητα των παγκόσμιων δασμών που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, μια απόφαση που αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αμερικανική εμπορική πολιτική.

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