Ευρωπαϊκή καθυστέρηση στο σχέδιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Πίεση από Ζελένσκι για άμεση στήριξη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει την Παρασκευή (24/10) στο Λονδίνο για μια συνάντηση με συμμάχους, έχοντας όμως λιγότερα να επιδείξει απ’ όσα θα ήθελε, μετά τη χθεσινή σύνοδο στις Βρυξέλλες.

Αν και οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν νωρίς στη συνεδρίασή τους το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για το σχέδιο αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της Ουκρανίας, λόγω της αντίστασης του Βελγίου· η απόφαση μετατέθηκε για τον Δεκέμβριο.

Αξιωματούχοι της ΕΕ τόνισαν ότι το σχέδιο δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά απλώς αναβλήθηκε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτική πρόταση τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, η καθυστέρηση αυτή είναι πολυτέλεια που η Ουκρανία δύσκολα μπορεί να αντέξει, δεδομένου ότι χρειάζεται άμεση χρηματοδότηση έως τις αρχές του επόμενου έτους.

Η στάση του Βελγίου θεωρείται κατανοητή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στον βελγικό οίκο εκκαθάρισης Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός Μπάρτ ντε Βέβερ εμφανίστηκε πιο σκληρός απ’ όσο αναμενόταν στη κλειστή συνεδρίαση, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, επιμένοντας ότι και άλλες χώρες πρέπει να μοιραστούν τον κίνδυνο και ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του σχεδίου.

«Αν μοιάζει με δήμευση, μυρίζει σαν δήμευση και ακούγεται σαν δήμευση, τότε ίσως θα μπορούσες να την αποκαλέσεις μια μορφή δήμευσης», δήλωσε ο Βέλγος πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο σχέδιο κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά.

Ο Επίτροπος της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις, επέμεινε σήμερα ότι η πρόταση για δανεισμό υπέρ των ουκρανικών αποζημιώσεων, με εγγύηση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, παραμένει η καλύτερη επιλογή για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας.

«Η βασική [χρηματοδοτική] επιλογή είναι και παραμένει το δάνειο αποζημιώσεων, διότι μας επιτρέπει να παρέχουμε ουσιαστική οικονομική στήριξη στην Ουκρανία χωρίς να επιβαρύνουμε τη βιωσιμότητα του χρέους της», δήλωσε σε συνέντευξη στο περιθώριο του Berlin Global Dialogue.

Υπογραμμίζοντας ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο «ανησυχεί ολοένα και περισσότερο» για τη βιωσιμότητα του ουκρανικού χρέους, ο Ντομπρόβσκις σημείωσε πως, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΔΝΤ, «δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε να δανείζουμε την Ουκρανία». Θα ήταν δύσκολο, πρόσθεσε, να συγκεντρωθούν επιχορηγήσεις από τα κράτη-μέλη σε αυτή την κλίμακα.

Για την Ουκρανία, η πρόκληση των επόμενων μηνών είναι τεράστια, καθώς προσπαθεί να διαπραγματευτεί νέο τετραετές δάνειο με το ΔΝΤ έως το τέλος του έτους — χωρίς να υπολογίζονται οι στρατιωτικές της ανάγκες.

Στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (24/10), ο Ζελένσκι εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν τελικά την αποστολή πυραύλων Tomahawk που χρειάζεται η χώρα του. Ελπίζει επίσης ότι η σημερινή συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Λονδίνο θα αποφέρει και νέες δεσμεύσεις.