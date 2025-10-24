Χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων: Κυβερνητικά στελέχη κατά Δούκα - Μέσα σε λίγες ώρες αναιρεί τον εαυτό του

Κυβερνητικά στελέχη που στηρίζουν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, εξαπέλυσαν επίθεση κατά του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, κατηγορώντας τον για ασυνέπεια και αντιφατικές δηλώσεις όσον αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αφορμή τη διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Τα κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι «Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του», υπενθυμίζοντας ότι την Πέμπτη, μετά τη συνάντησή του με τον κ. Δένδια, ο δήμαρχος είχε δηλώσει πως, βάσει της τροπολογίας που ψηφίστηκε στη Βουλή, η ευθύνη για τη φροντίδα του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είχε σχολιάσει τότε πως ο κ. Δούκας «θα έπρεπε να ευχηθεί καλή τύχη στους δημότες της Αθήνας, που ζουν με τις συνέπειες των επιλογών του».

Ωστόσο, την Παρασκευή ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, επικαλούμενος το άρθρο 102 του Συντάγματος και υποστηρίζοντας ότι η τροπολογία παραβιάζει τα δικαιώματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Σήμερα ο κ. Δούκας λέει τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες», υπογράμμισαν τα ίδια στελέχη, προσθέτοντας ότι «το μόνο που απομένει είναι να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις του».

Παράλληλα, κύκλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν «καμία υποβάθμιση» του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, επισημαίνοντας ότι θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της εικόνας και της ασφάλειάς του.