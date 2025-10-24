Στο 3% ο αμερικανικός πληθωρισμός – Κατώτερος του αναμενομένου, ενισχύονται οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) κατέγραψε μηνιαία αύξηση 0,3%, με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού να διαμορφώνεται στο 3%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αυξήσεις 0,4% σε μηνιαία βάση και 3,1% σε ετήσια. Ο ετήσιος ρυθμός σημείωσε μικρή άνοδο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Αύγουστο.
Αν εξαιρεθούν οι τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο λεγόμενος «πυρήνας» του δείκτη τιμών καταναλωτή (core CPI) σημείωσε άνοδο 0,2% σε μηνιαία βάση και 3% σε ετήσια, έναντι εκτιμήσεων για 0,3% και 3,1% αντίστοιχα. Ο πυρήνας του CPI είχε παρουσιάσει μηνιαία αύξηση 0,3% τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο.
Η μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση προήλθε από την άνοδο 4,1% στις τιμές της βενζίνης, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες έδειξαν σχετικά ήπιες πληθωριστικές πιέσεις. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 0,2%. Συνολικά, οι τιμές των εμπορευμάτων σημείωσαν άνοδο 0,5%. Σε ετήσια βάση, η ενέργεια αυξήθηκε κατά 2,8% και τα τρόφιμα κατά 3,1%.
Το κόστος στέγασης —που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του βάρους του δείκτη CPI— αυξήθηκε μόλις 0,2% μηνιαία και 3,6% σε ετήσια βάση. Οι υπηρεσίες εξαιρουμένου του κόστους στέγασης αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2%.
Οι τιμές των καινούργιων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών μειώθηκαν κατά 0,4%.
Η έκθεση παρέχει μια εικόνα για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας σε μια περίοδο που όλες οι άλλες δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων έχουν ανασταλεί.
Η BLS δημοσίευσε τα στοιχεία ειδικά επειδή η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Administration) τα χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των προσαρμογών του κόστους διαβίωσης (COLA) στις συνταξιοδοτικές παροχές. Σε διαφορετική περίπτωση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αναστείλει κάθε συλλογή και δημοσιοποίηση δεδομένων έως ότου λυθεί το δημοσιονομικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον. Η δημοσίευση του CPI είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου.
Πέρα από τη χρησιμότητά του ως οδηγού για τις αυξήσεις των κοινωνικών επιδομάτων, η έκθεση αποτελεί και το τελευταίο σημαντικό οικονομικό στοιχείο που λαμβάνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) πριν αποφασίσει για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. Ο στόχος της Fed για τον πληθωρισμό είναι 2%. Ο συνολικός δείκτης ήταν τελευταία φορά κάτω από αυτό το επίπεδο τον Φεβρουάριο του 2021.
Οι αγορές προεξοφλούν σχεδόν με βεβαιότητα ότι η Fed θα μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, από το τρέχον εύρος 4%–4,25%. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο.
Ωστόσο, η μετέπειτα πορεία παραμένει πολύ πιο αβέβαιη.