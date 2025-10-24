Στο 3% ο αμερικανικός πληθωρισμός – Κατώτερος του αναμενομένου, ενισχύονται οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων

Οι τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές για μια σειρά αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) την Παρασκευή (24/10) — την μοναδική επίσημη οικονομική αναφορά που επιτρέπεται να δημοσιευθεί κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής αναστολής λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) κατέγραψε μηνιαία αύξηση 0,3%, με τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού να διαμορφώνεται στο 3%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αυξήσεις 0,4% σε μηνιαία βάση και 3,1% σε ετήσια. Ο ετήσιος ρυθμός σημείωσε μικρή άνοδο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Αύγουστο.

Αν εξαιρεθούν οι τιμές τροφίμων και ενέργειας, ο λεγόμενος «πυρήνας» του δείκτη τιμών καταναλωτή (core CPI) σημείωσε άνοδο 0,2% σε μηνιαία βάση και 3% σε ετήσια, έναντι εκτιμήσεων για 0,3% και 3,1% αντίστοιχα. Ο πυρήνας του CPI είχε παρουσιάσει μηνιαία αύξηση 0,3% τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο.

Η μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση προήλθε από την άνοδο 4,1% στις τιμές της βενζίνης, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες έδειξαν σχετικά ήπιες πληθωριστικές πιέσεις. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 0,2%. Συνολικά, οι τιμές των εμπορευμάτων σημείωσαν άνοδο 0,5%. Σε ετήσια βάση, η ενέργεια αυξήθηκε κατά 2,8% και τα τρόφιμα κατά 3,1%.

Το κόστος στέγασης —που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του βάρους του δείκτη CPI— αυξήθηκε μόλις 0,2% μηνιαία και 3,6% σε ετήσια βάση. Οι υπηρεσίες εξαιρουμένου του κόστους στέγασης αυξήθηκαν επίσης κατά 0,2%.

Οι τιμές των καινούργιων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ οι τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών μειώθηκαν κατά 0,4%.

Η έκθεση παρέχει μια εικόνα για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας σε μια περίοδο που όλες οι άλλες δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων έχουν ανασταλεί.

Η BLS δημοσίευσε τα στοιχεία ειδικά επειδή η Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security Administration) τα χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των προσαρμογών του κόστους διαβίωσης (COLA) στις συνταξιοδοτικές παροχές. Σε διαφορετική περίπτωση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει αναστείλει κάθε συλλογή και δημοσιοποίηση δεδομένων έως ότου λυθεί το δημοσιονομικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον. Η δημοσίευση του CPI είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου.

Πέρα από τη χρησιμότητά του ως οδηγού για τις αυξήσεις των κοινωνικών επιδομάτων, η έκθεση αποτελεί και το τελευταίο σημαντικό οικονομικό στοιχείο που λαμβάνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) πριν αποφασίσει για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. Ο στόχος της Fed για τον πληθωρισμό είναι 2%. Ο συνολικός δείκτης ήταν τελευταία φορά κάτω από αυτό το επίπεδο τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι αγορές προεξοφλούν σχεδόν με βεβαιότητα ότι η Fed θα μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, από το τρέχον εύρος 4%–4,25%. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, η μετέπειτα πορεία παραμένει πολύ πιο αβέβαιη.