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Τραμπ: Προσθέτει ένα 10% στους δασμούς στον Καναδά λόγω διαφήμισης με τον Ρίγκαν
Ειδήσεις
09:59 - 26 Οκτ 2025

Τραμπ: Προσθέτει ένα 10% στους δασμούς στον Καναδά λόγω διαφήμισης με τον Ρίγκαν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 25/10 σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυξάνει τους δασμούς στις καναδικές εισαγωγές, επικαλούμενος τη μετάδοση τηλεοπτικής διαφήμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες που παρουσιάζει τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν να επικρίνει τους δασμούς.

«Λόγω της σοβαρής παραποίησης των γεγονότων και της εχθρικής πράξης», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, «αυξάνω τον δασμό στον Καναδά κατά 10% επιπλέον απ’ ό,τι πληρώνουν τώρα».

Η υπόσχεση για επιβολή επιπλέον τελών στις εισαγωγές από τον Καναδά σηματοδοτεί την τελευταία κλιμάκωση στις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις μέχρι που ο Τραμπ τις τίναξε στον αέρα την Πέμπτη. Ο Τραμπ είπε ότι σταματά τις συνομιλίες με τον Καναδά εξαιτίας μιας «ψεύτικης» διαφήμισης.

Η διαφήμιση περιλαμβάνει αποσπάσματα από ραδιοφωνική ομιλία του Ρίγκαν το 1987, στην οποία εκείνος περιγράφει την επιβολή δασμών ως κοντόφθαλμη πολιτική που θα θέσει σε κίνδυνο τις αμερικανικές θέσεις εργασίας.

«Οι υψηλοί δασμοί αναπόφευκτα οδηγούν σε αντίποινα από ξένες χώρες και στην έναρξη σφοδρών εμπορικών πολέμων», λέει ο Ρίγκαν στη διαφήμιση. «Και τότε συμβαίνει το χειρότερο. Οι αγορές συρρικνώνονται και καταρρέουν. Οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες κλείνουν, και εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη δουλειά τους». Αν και η διαφήμιση ανασυνθέτει και επανατοποθετεί αποσπάσματα των σχολίων του Ρίγκαν, όλα τα αποσπάσματα προέρχονται από την αρχική ομιλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της WP, ο Τραμπ συνέχισε να επιτίθεται στον Καναδά το πρωί της Παρασκευής, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι η χώρα προσπαθεί να επηρεάσει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο θα αποφανθεί για τη νομιμότητα πολλών από τους δασμούς του. Μια ακρόαση έχει οριστεί για τις 5 Νοεμβρίου σχετικά με το εάν οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ παγκοσμίως βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) είναι νόμιμοι.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, του οποίου η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση χρηματοδότησε τη διαφήμιση, δήλωσε την Παρασκευή ότι αποφάσισε να αναστείλει την καμπάνια από τη Δευτέρα, μετά από συνομιλία με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ωστόσο, το σποτ εξακολουθούσε να είναι προγραμματισμένο να προβληθεί το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώτων αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπέιζμπολ μεταξύ των Los Angeles Dodgers και των Toronto Blue Jays. Αν και δεν είναι σαφές τι επιρροή θα είχε η διαφήμιση στους Αμερικανούς δικαστές, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ξανά το Σάββατο ότι ο μοναδικός σκοπός της διαφήμισης ήταν «η ελπίδα του Καναδά ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών θα τους ‘σώσει’ σχετικά με τους Δασμούς που χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια για να βλάψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Φαίνεται επίσης να εξοργίστηκε που η διαφήμιση συνέχισε να προβάλλεται κατά τη διάρκεια του αγώνα της Παρασκευής, ισχυριζόμενος ότι «Η διαφήμισή τους έπρεπε να αποσυρθεί ΑΜΕΣΑ, αλλά την άφησαν να παίξει χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, γνωρίζοντας ότι ήταν ΑΠΑΤΗ». Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Καναδάς δεν μπορεί να ελέγξει την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και θα επικεντρωθεί αντίθετα στη διαφοροποίηση των εμπορικών του σχέσεων. Είπε ότι Καναδοί αξιωματούχοι είχαν «λεπτομερείς» και «εποικοδομητικές» εμπορικές συζητήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και πίστευαν ότι είχαν σημειώσει πρόοδο.

«Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόοδο και να την ενισχύσουμε όταν οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες», είπε στους δημοσιογράφους στον αεροδιάδρομο της Οτάβα πριν αναχωρήσει για την Ασία.

Ο Ντόμινικ Λεμπλάν, ο Καναδός υπουργός αρμόδιος για το εμπόριο με τις ΗΠΑ, απάντησε στην τελευταία αύξηση δασμών του Τραμπ με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας: «Θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη αποτελεσμάτων που ωφελούν τους εργαζομένους και τις οικογένειες και στις δύο χώρες, και αυτή η πρόοδος επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω άμεσης συνεργασίας με την αμερικανική κυβέρνηση — κάτι που είναι ευθύνη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

Τanto ο Κάρνεϊ όσο και ο Τραμπ ταξιδεύουν στη Μαλαισία για τη σύνοδο του Συνδέσμου Εθνών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και αργότερα στη Νότια Κορέα για το φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), αλλά ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους το πρωί του Σαββάτου, εν πτήσει με το Air Force One, ότι δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον Καναδό ηγέτη.

Ο Τραμπ έχει ανατρέψει τις ιστορικά στενές σχέσεις ΗΠΑ–Καναδά από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, επιβάλλοντας νέους δασμούς σε καναδικά προϊόντα και απειλώντας επανειλημμένα να κάνει τον Καναδά την 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Έχει διακόψει εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά σε πολλές περιπτώσεις και μερικές φορές έχει αποσπάσει παραχωρήσεις. Τον Ιούνιο, για παράδειγμα, ανέστειλε διαπραγματεύσεις σχετικά με τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Ο Καναδάς απέσυρε τον φόρο και οι συνομιλίες ξανάρχισαν.

Την Παρασκευή, ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Καναδοί «ήταν πολύ δύσκολοι στις διαπραγματεύσεις» και ότι η «απογοήτευση του Τραμπ έχει αυξηθεί με τον καιρό».

Ο Καναδάς εξάγει περισσότερα από τα τρία τέταρτα των προϊόντων του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει διάφορα κύματα δασμών στον Καναδά: 35% σε προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τη Συμφωνία ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA), καθώς και πρόσθετους δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα και ξυλεία.

«Οι δασμοί σε οποιοδήποτε επίπεδο παραμένουν φόρος στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, και στη συνέχεια στην ανταγωνιστικότητα της Βόρειας Αμερικής συνολικά», δήλωσε η Κάντας Λάινγκ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Καναδά, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τους νέους δασμούς. «Ελπίζουμε ότι αυτή η απειλή κλιμάκωσης μπορεί να επιλυθεί μέσω διπλωματικών διαύλων.»

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 10:46
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