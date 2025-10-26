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Λούλα: Θετική η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ
Ειδήσεις
17:22 - 26 Οκτ 2025

Λούλα: Θετική η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα ότι είχε μία θετική συνάντηση με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που διεξάγεται στη Μαλαισία.

"Συμφωνήσαμε πως οι ομάδες μας θα συναντηθούν αμέσως για να προωθήσουν την αναζήτηση λύσεων στους δασμούς και στις κυρώσεις εναντίον των αρχών της Βραζιλίας", ανέφερε ο Λούλα σε μήνυμα στην πλατφόρμα X.

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