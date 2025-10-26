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Μπέργκαμ (υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ): Η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο μας
Ειδήσεις
18:59 - 26 Οκτ 2025

Μπέργκαμ (υπ. Εσωτερικών ΗΠΑ): Η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο μας

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο όπου η ενεργειακή κυριαρχία καθίσταται κρίσιμο στοιχείο της εθνικής ασφάλειας, η Foundation for Defense of Democracies (FDD) διοργάνωσε εκδήλωση με κεντρικό θέμα "Powering U.S. Energy Dominance", κατά την οποία ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Ντακ Μπέργκαμ, παραχώρησε συνέντευξη για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη διαμόρφωση ενός νέου διεθνούς ενεργειακού χάρτη και τη σημασία των στρατηγικών συμμαχιών. Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, ο κ. Μπέργκαμ αναφέρθηκε εκτενώς στην Ελλάδα, εξαίροντας την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τον ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, λειτουργώντας ως κόμβος για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ανατολική Ευρώπη. Μιλώντας για τον ρόλο της χώρας μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Ντακ Μπέργκαμ, υπογράμμισε ότι "ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κατανοεί πλήρως το ζήτημα της ενεργειακής ανεξαρτησίας και είναι απόλυτα υποστηρικτικός. Η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών".

Ο κ. Μπέργκαμ αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη χώρα μας και ειδικότερα στη Ρεβυθούσα, όπου, όπως είπε, "είχαν εκφορτωθεί 31 πλοία LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για μια εγκατάσταση που αυξάνει τη δυναμικότητά της και διοχετεύει ποσότητες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τα υπόλοιπα Βαλκάνια".

Η αναφορά αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εσωτερικών, κ. Μπέργκαμ, μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, στη Ρεβυθούσα, όπου επισημάνθηκε ο καθοριστικός ρόλος των ενεργειακών υποδομών στον ασφαλή εφοδιασμό της Ευρώπης και στη διασύνδεση με τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Παράλληλα, όπως δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΝ, "η ενεργειακή ανεξαρτησία πρέπει να συνδέεται με χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις".

Η τοποθέτηση του κ. Μπέργκαμ επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη μετάβαση προς την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: "Η ιδέα του άξονα Βορρά - Νότου, που ξεκινά και από την Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της στο σχήμα "3+1”, δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για να σπάσει η ενεργειακή εξάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης από τη Ρωσία. Αυτό, ακόμη περισσότερο κι από το ΝΑΤΟ, θα σταματήσει την απειλή συγκρούσεων στα σύνορα εκείνα που διαρκούν πάνω από έναν αιώνα".

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναβάθμισης της Ελλάδας αποτελεί η επικείμενη συνεδρίαση της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC), που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Σε αυτή, εκτός από τον Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας, θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και 24 ακόμη Υπουργοί Ενέργειας από ευρωπαϊκές χωρες. Υπό αυτό το πρίσμα, η χώρα μας αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας, συνεργασίας και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.

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