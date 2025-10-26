Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι - Καθάρισε το σημείο η ομάδα «Μέχρι τέλους»

Επέστρεψε στο Σύνταγμα το βράδυ της Κυριακής, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος των Τεμπών, μετά τις παρεμβάσεις για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ο ίδιος δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «εμείς δεν είμαστε η απειλή» και τόνισε ότι θα κρατήσουν τη μνήμη των θυμάτων ζωντανή.

Όπως δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι: «Δε θα περάσει, εμείς οι γονείς, τα παιδιά αυτά εδώ δε θα το αφήσουμε έτσι. Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν έγιναν θυσία όπως είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τους ενοχλεί αυτό το μέρος, το να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας κάθε βράδυ . Όλο αυτό ξεκίνησε από εμένα, θα είμαι εδώ μεχρι τέλους. Καλώ όσους ήταν μαζί μου 23 μέρες να είναι εδώ μαζί μου κάθε βράδυ.

Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής, τι θα κάνατε αν ήταν τα παιδιά σας εδώ; Είμαστε ειρηνικά. Αυτοί που ερχόμαστε εδώ κάθε βράδυ δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ή απειλή».

Κωνσταντοπούλου: Μην αγγίζετε τα ονόματα

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και της ομάδας «Μέχρι τέλους» βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το βράδυ της Κυριακής.

Σε δηλώσεις της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι οι νέοι της πρωτοβουλίας πήραν στα χέρια τους την ευθύνη για την προστασία του μνημείου, καθαρίζοντας τον χώρο και φυλάσσοντάς τον με αίσθημα σεβασμού και ευθύνης. Υπογράμμισε ότι η δική της παρουσία έχει εγγυητικό χαρακτήρα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν εντάσεις.

Στο σημείο βρέθηκε η ομάδα «Μέχρι τέλους», η οποία ανέλαβε δράση καθαρισμού στο μνημείο για τα Τέμπη στη Βουλή, δείχνοντας με έμπρακτο τρόπο σεβασμό και μνήμη για τα θύματα.

Μέλη της ομάδας ανέφεραν σε δήλωσή τους: «Βρισκόμαστε εδώ σήμερα κάνοντας μια δράση καθαριότητας στο μνημείο, αυτό που η πολιτεία αρνείται να κάνει, η κυβέρνηση ρίχνει το μπαλάκι στον δήμο και ο δήμος στην κυβέρνηση. Εμείς το κάνουμε 8 μήνες, αφιλοκερδώς, το κάνουμε με ευχαρίστηση, σεβόμαστε τον χώρο και τους Εύζωνες της φρουράς».

Νωρίτερα, ο κ. Ρούτσι, μιλώντας στο MEGA, τοποθετήθηκε σχετικά με την τροπολογία που ψηφίστηκε για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τονίζοντας πως το σημείο αυτό αποτελεί «σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα».

«Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη και δεν την προσβάλλουν, την τιμούν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αντί η Πολιτεία να επιδιώκει να σβήσει τα ονόματά τους, θα έπρεπε να φροντίσει να μην υπάρξουν ξανά νέα θύματα.

Ο πατέρας του θύματος εξέφρασε την ανησυχία του πως «θα επιχειρηθεί να σβηστούν τα ονόματα» των παιδιών από το σημείο, ανακοινώνοντας πως από σήμερα θα παραμένει καθημερινά στο Σύνταγμα, εκεί όπου είναι γραμμένο με κόκκινη μπογιά το όνομα του γιου του.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες που τον είχαν στηρίξει κατά τη διάρκεια της 23ήμερης απεργίας πείνας του, να σταθούν και πάλι στο πλευρό του.

«Το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε, το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Αυτό που κάνουν είναι μία εκδικητική πράξη και δεν θα περάσει», υπογράμμισε ο κ. Ρούτσι.

Η δήλωση του Πάνου Ρούτσι

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα.

Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτήν τη μνήμη και δεν την προσβάλλουν, την τιμούν.

Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, να φροντίσουν να μην υπάρξουν ξανά ονόματα.

Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα, γιατί τις τελευταίες ημέρες προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα “Μέχρι Τέλους”. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα, κάθε βράδυ στο σημείο όπου γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του γιου μου».

Η απεργία πείνας των 23 ημερών

Ο Πάνος Ρούτσι είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 23 ημερών στο Σύνταγμα, ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις για τη διενέργεια ανεξάρτητων τοξικολογικών εξετάσεων.

Η απεργία έληξε στις 7 Οκτωβρίου, όταν η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοίνωσε πως τα αιτήματα του έγιναν δεκτά από τις Αρχές. Οι οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προτείνουν εμπειρογνώμονες και να ορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για τη συνέχιση της διερεύνησης της τραγωδίας.