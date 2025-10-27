Τυφώνας Μελίσα: Αναβάθμιση σε κατηγορία 5 - Συναγερμός στην Τζαμάικα

Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 τη Δευτέρα (27/10), καθώς πλησίαζε την Τζαμάικα, φέρνοντας έως και 30 ίντσες (76 εκατοστά) βροχής και θανατηφόρα άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Μελίσα αναμένεται να πλήξει την Τζαμάικα την Τρίτη, ενώ στη συνέχεια θα περάσει από την Κούβα και τις Μπαχάμες έως την Τετάρτη (29/10), όπως μεταδίδει το AP.

Το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) στο Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι το κέντρο του τυφώνα βρισκόταν περίπου 205 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Κίνγκστον και 505 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντανάμο στην Κούβα.

Η Μελίσσα συνοδευόταν από μέγιστους διατηρούμενους ανέμους 260 χλμ/ώρα (160 μίλια/ώρα) και κινούνταν δυτικά με ταχύτητα 6 χλμ/ώρα (3 μίλια/ώρα).

Η κατηγορία 5 είναι η υψηλότερη στην κλίμακα Σάφιρ–Σίμπσον, με ανέμους που ξεπερνούν τα 250 χλμ/ώρα (157 μίλια/ώρα). Η Μελίσα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων δεκαετιών που πλήττει άμεσα τη μικρή νησιωτική χώρα της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με το NHC, σε περιοχές της ανατολικής Τζαμάικα οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν τα 40 ίντσες (1 μέτρο), ενώ στη δυτική Αϊτή έως 40 εκατοστά (16 ίντσες). «Αναμένονται καταστροφικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις», προειδοποίησε το Κέντρο.

Ο αργά κινούμενος τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων στην Αϊτή και ενός ακόμη στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ένα άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.

«Καλώ τους Τζαμαϊκανούς να πάρουν αυτόν τον τυφώνα στα σοβαρά», δήλωσε ο Ντέσμοντ ΜακΚένζι, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Τζαμάικα. «Μην παίζετε με τη Μελίσσα. Δεν είναι ασφαλές στοίχημα.»

Η Μελίσσα αναμένεται να πραγματοποιήσει δεύτερη προσγείωση στην ανατολική Κούβα αργότερα την Τρίτη.

Έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για τυφώνα στις επαρχίες Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούβα, Γκουαντανάμο και Ολγκίν, ενώ προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα ισχύει για τη Λας Τούνας.

Σε τμήματα της Κούβας προβλέπονται έως 51 εκατοστά (20 ίντσες) βροχής, καθώς και σημαντική άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Η Μελίσσα ενδέχεται να αποδειχθεί ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει βιώσει η Τζαμάικα εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ο Έβαν Τόμσον, διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της χώρας.

Προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση και η εκτίμηση των ζημιών θα καθυστερήσουν σημαντικά λόγω κατολισθήσεων, πλημμυρών και αποκλεισμένων δρόμων.

Εκτός από τις βροχοπτώσεις, η Μελίσσα αναμένεται να προκαλέσει θανατηφόρα άνοδο της στάθμης της θάλασσας στη νότια ακτή της Τζαμάικα, που θα κορυφωθεί έως και 4 μέτρα (13 πόδια) πάνω από το έδαφος, ανατολικά του σημείου προσγείωσης του τυφώνα, σύμφωνα με το NHC.

«Μην παίρνετε ανόητες αποφάσεις», προειδοποίησε ο Υπουργός Μεταφορών Ντάριλ Βαζ.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ, πολύ κρίσιμη περίοδο για τις επόμενες ημέρες.»

Ο τυφώνας έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο σχολείων και δημοσίων υπηρεσιών τη Δευτέρα σε τέσσερις από τις εννέα επαρχίες που παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό.

Η Μελίσσα προκάλεσε ζημιές σε περισσότερα από 750 σπίτια, εκτόπισε πάνω από 3.760 ανθρώπους και απομόνωσε τουλάχιστον 48 κοινότητες λόγω πλημμυρών, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην Αϊτή, η καταιγίδα κατέστρεψε καλλιέργειες σε τρεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 15 εκταρίων (37 στρεμμάτων) καλαμποκιού, σε μια περίοδο που τουλάχιστον 5,7 εκατομμύρια άνθρωποι – πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού – αντιμετωπίζουν επίπεδα πείνας κρίσης, ενώ 1,9 εκατομμύρια βρίσκονται σε επείγουσα κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας.

«Οι πλημμύρες εμποδίζουν την πρόσβαση σε αγροτικές περιοχές και αγορές, απειλώντας τη συγκομιδή και τη χειμερινή αγροτική περίοδο», ανέφερε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Η Μελίσσα αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Αϊτή και τη νότια Δομινικανή Δημοκρατία τις επόμενες ημέρες.