Μπλόκα στις παρελάσεις σχεδιάζουν οι αγρότες και απειλούν να κόψουν την Ελλάδα στη μέση

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας εμφανίζονται αγανακτισμένοι τόσο από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και από την έξαρση της ευλογιάς, με αποτέλεσμα να σχεδιάζουν μεγάλες κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχουν ήδη ανακοινώσει ότι την 11η Νοεμβρίου θα κάνουν ένα μεγάλο συλλαλητήριο, ενώ αναμένονται κάποιες δράσεις και στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενα ρεπορτάζ πως ο αγροτικός κόσμος είναι εκνευρισμένος, καθώς λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιάς έχουν μείνει απλήρωτοι εδώ και μήνες, γεγονός που δυσκολεύει την επιβίωσή τους.

Για το λόγο αυτό δεν θα περιμένουν φέτος την... παραδοσιακή περίοδο κινητοποιήσεων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αλλά ζεσταίνουν ήδη τις μηχανές των τρακτέρ τους.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Θωμάς Μόσχος, επιβεβαίωσε με δηλώσεις στον Ρ/Σ Παραπολιτικά τα παραπάνω και προανήγγειλε συντονισμένες δράσεις, τόσο στις παρελάσεις, όσο και στις 11 Νοεμβρίου. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο για μπλόκο στο Μπράλο που θα κόψει την Ελλάδα στη μέση.

Η κυβέρνηση το γνωρίζει και η αστυνομία βρίσκεται σε "συναγερμό" ενόψει των παρελάσεων για την 28η Οκτωβρίου. Ο κ. Μόσχος δήλωσε επ' αυτού πως «αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζουμε κινητοποιήσεις μαζί. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στις παρελάσεις, μπορεί να μην επιτρέψουν την είσοδο στους πολιτικούς και διάφορα άλλα έχουν σχεδιάσει. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και με την ευλογιά και με όλα, δεν μπορούμε άλλο το δούλεμα της κυβέρνησης. Κάθε φορά η κυβέρνηση βρίσκει μια δικαιολογία, για την ευλογιά ιδιαίτερα την οποία καταρρίπτουμε λίγο μετά και μετά βρίσκουν μια άλλη. Αρχικά δεν υπήρχε εμβόλιο, μετά υπήρξε εμβόλιο αλλά δεν ήταν ευρωπαϊκό, τώρα είναι ευρωπαϊκό αλλά δεν έχει άδεια. Κάθε φορά που καταρρίπτουμε όλα τους τα επιχειρήματα έρχεται η οργή του κόσμου και μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Έχετε την εντύπωση ότι μπορούν εύκολα να κυκλοφορήσουν, είδατε τι έγινε με τον κ. Βορίδη».

Για το συλλαλητήριο της 11η Νοεμβρίου είπε πως θα είναι μεγάλης κλίμακας, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τη μορφή των κινητοποιήσεων. Φαίνεται πως οι αγρότες αυτή τη φορά δεν θα κατέβουν με το τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας, αλλά θα κάνουν άλλου είδους παρεμβάσεις:

«Δεν έχει κλειδώσει ακόμα το που θα γίνει. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις, υπάρχουν σκέψεις να μην κλείσει η Αθήνα, να κλείσουν μεγάλα λιμάνια, αεροδρόμια, διυλιστήρια, οτιδήποτε θα πονέσει πολύ την κυβέρνηση. Υπάρχουν οι σκέψεις να κλείσουν κεντρικές κωμοπόλεις όπως η Λάρισα ή να χωριστεί η Ελλάδα στη μέση στον Μπράλο. Υπάρχουν πολλές σκέψεις και σύντομα θα λάβουμε τις αποφάσεις μας».

Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες είναι... στα κάγκελα και η κυβέρνηση παρά τις υποσχέσεις για πληρωμές δεν έχει καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση. Σε συνδυασμό με την πόλωση που υπάρχει στην κοινωνία και για άλλα θέματα, όπως τα Τέμπη και ο Άγνωστος Στρατιώτης, οι παρελάσεις ενδέχεται να γίνουν πεδίο επαναστατικής γυμναστικής και ακτιβισμού. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε επιφυλακή.