ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ: Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο ασφαλείας
Εργασιακά
12:15 - 27 Οκτ 2025

Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ: Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλειας δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμη τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ασφάλειας, Χρηματαποστολών και Φυλάκων (Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ.).

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το πρόβλημα προκύπτει μέσω αυθαίρετης ερμηνείας των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η ισχύουσα νομοθεσία και να παραμένουν εκτός εφαρμογής επιχειρήσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν ενταχθεί στο μέτρο.

«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία εκσυγχρονισμού των εργασιακών σχέσεων», αναφέρει η Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ., τονίζοντας ότι συμβάλλει στην αποτροπή αδήλωτης εργασίας, στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης και στην προστασία των εργαζομένων από φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα στοιχεία από το Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΡΓΑΝΗ αποδεικνύουν ότι σημαντικό μέρος των εταιρειών ασφαλείας δεν έχει ακόμη υλοποιήσει το σύστημα της Ψηφιακής Κάρτας.

Για τον σκοπό αυτό, η Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ. αναλαμβάνει πρωτοβουλία διαλόγου με εκπροσώπους επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθολική και ισότιμη εφαρμογή του μέτρου.

«Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Είναι ζήτημα διαφάνειας, αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους εργαζόμενους», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες
Ειδήσεις

DW: Υπερεξουσίες στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

Μισθοί: Ποιες δουλειές στην Ελλάδα δίνουν πάνω από 2.000 ευρώ
Εργασιακά

Μισθοί: Ποιες δουλειές στην Ελλάδα δίνουν πάνω από 2.000 ευρώ

Ο παράγοντας που μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη συζήτηση για το Ευρωομόλογο
Ειδήσεις

Ο παράγοντας που μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη συζήτηση για το Ευρωομόλογο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 09:31

Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Φορολογία
14/08/2026 - 08:50

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:40

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Υγεία
14/08/2026 - 08:35

Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:15

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:00

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ