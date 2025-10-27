Jefferies: Ανεβάζει τον πήχη για Εθνική Τράπεζα και Eurobank με νέες-τιμές στόχους

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Την αισιοδοξία του για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο επιβεβαίωσε η Jefferies και ο αναλυτής Άλεξ Δημητρίου, ανεβάζοντας τον πήχη για την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank εν αναμονή των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Συνέχιση της σταθερής πορείας και της ανθεκτικής οργανικής κερδοφορίας αναμένει ο οίκος, με σταθερότητα στα επιτοκιακά έσοδα, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κύκλου επιτοκίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η τιμή-στόχος για την Εθνική Τράπεζα αυξάνεται στα €15,50 από €13,55, ενώ για τη Eurobank διαμορφώνεται στα €4,15 από €3,70, υποδηλώνοντας περιθώρια ανόδου 20% και 23% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι μετοχές αμφότερες παραμένουν υποτιμημένες με πολλαπλασιαστές P/E κάτω του 9x και δείκτες ROTE μεταξύ 15% και 19% για το 2025.

Η Jefferies χαρακτηρίζει την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank ως τις πιο ποιοτικές τοποθετήσεις στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό ρίσκο.