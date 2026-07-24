Η Fitch βλέπει ισχυρότερη ΔΕΗ: Αναβάθμιση σε «BB» με φόντο επενδύσεις 24 δισ. ευρώ

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από «BB-» σε «BB», με σταθερές προοπτικές (Stable Outlook), προχώρησε η Fitch Ratings, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική μετασχηματισμού του ομίλου και τις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί το νέο επενδυτικό πρόγραμμα έως το 2030.

Στην αξιολόγησή του, ο διεθνής οίκος επισημαίνει ότι η επιτάχυνση των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η γεωγραφική επέκταση σε νέες αγορές και η σταδιακή απομάκρυνση από τη λιγνιτική παραγωγή ενισχύουν σημαντικά το επιχειρηματικό προφίλ της εταιρείας, καθιστώντας τη περισσότερο διαφοροποιημένη και ανθεκτική στις μεταβολές της αγοράς.

Επενδύσεις 24 δισ. ευρώ μέχρι το 2030

Καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση διαδραμάτισε το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει σημαντική διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας της ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, ο όμιλος στοχεύει στον διπλασιασμό της παραγωγικής του βάσης σε σχέση με τα επίπεδα του 2025, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα 15 GW έως το 2028.

Παράλληλα, η ΔΕΗ επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία μέσω νέων επενδύσεων σε χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή της από τις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας.

Η αξιολόγηση της Fitch

Σύμφωνα με τη Fitch, η στρατηγική ανάπτυξης έως το τέλος της δεκαετίας αναμένεται να μετατρέψει τη ΔΕΗ σε έναν μεγαλύτερο και περισσότερο ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο, με ισχυρότερη διαφοροποίηση τόσο ως προς τις πηγές εσόδων όσο και ως προς τη γεωγραφική του παρουσία.

Ο οίκος εκτιμά ότι η ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τομέα προμήθειας, θα περιορίσει την εξάρτηση της εταιρείας από τις δύο βασικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται σήμερα.

Αυξημένες επενδύσεις αλλά και υψηλότερο ρίσκο

Παρά τη θετική αξιολόγηση, η Fitch επισημαίνει ότι το φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο συνοδεύεται και από αυξημένες προκλήσεις.

Οι ιδιαίτερα υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) που απαιτεί η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να διατηρήσουν αρνητικές τις ελεύθερες ταμειακές ροές για τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν σε προσωρινή αύξηση της μόχλευσης του ομίλου.

Ωστόσο, ο οίκος θεωρεί ότι τα μακροπρόθεσμα οφέλη από τις επενδύσεις αντισταθμίζουν τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, ενισχύοντας τις προοπτικές της εταιρείας.

Στόχος και τα data centers

Η Fitch αναφέρεται και στη στρατηγική της ΔΕΗ για ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων πέραν της παραδοσιακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας των data centers, όπου ο όμιλος εξετάζει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ενεργειακές και τεχνικές του υποδομές.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η ΔΕΗ θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί είτε ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς (Power Purchase Agreements – PPAs), είτε ως πάροχος και εκμισθωτής υποδομών που υποστηρίζουν τη λειτουργία κέντρων δεδομένων, δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων και ενισχύοντας περαιτέρω το επιχειρηματικό της μοντέλο.