«Καμπανάκι» Γκουτέρες για «φρικτή κλιμάκωση» των συγκρούσεων στο Σουδάν

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε σήμερα (Δευτέρα, 27/10) την ανησυχία του για τη «φρικτή κλιμάκωση» της σύγκρουσης στο Σουδάν, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των παραστρατιωτικών δυνάμεων ότι κατέλαβαν την πόλη ελ Φάσερ, η οποία έχει στρατηγική σημασία για την περιοχή του Νταρφούρ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου από την Κουάλα Λουμπούρ, ο Γκουτέρες τόνισε ότι το επίπεδο των δεινών που υφίσταται ο σουδανικός λαός είναι «απαράδεκτο» και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσει τον τερματισμό της παροχής όπλων από ξένες χώρες στις εμπλεκόμενες πλευρές. Υπογράμμισε ότι η κρίση δεν αποτελεί απλώς εσωτερική υπόθεση του Σουδάν, καθώς οι εξωτερικές παρεμβάσεις υπονομεύουν κάθε ελπίδα για εκεχειρία και πολιτική λύση.

Την ίδια στιγμή, ο κυβερνήτης του Νταρφούρ απηύθυνε έκκληση για την προστασία των αμάχων που έχουν παγιδευτεί στην ελ Φάσερ —την τελευταία πόλη της περιοχής που δεν βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Ο σουδανικός στρατός δεν έχει αντιδράσει ακόμη στην ανακοίνωση των ΔΤΥ, οι οποίες δήλωσαν ότι «νίκησαν» καταλαμβάνοντας το στρατιωτικό επιτελείο της πόλης. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί πλήρως, προκαλώντας «επικοινωνιακό μπλακ άουτ», σύμφωνα με το συνδικάτο των δημοσιογράφων.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο όπου άνδρες με πολιτικά ρούχα, παρουσιαζόμενοι ως αιχμάλωτοι στρατιώτες, περιβάλλονται από παραστρατιωτικούς. Ο κυβερνήτης του Νταρφούρ, Μίνι Μινάουι, απαίτησε να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων, να ερευνηθούν οι παραβιάσεις και να αποδοθούν ευθύνες για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν, επισημαίνοντας ότι η πτώση της ελ Φάσερ δεν συνεπάγεται παράδοση του μέλλοντος της περιοχής σε βίαιες ή διεφθαρμένες ομάδες.

Σφοδρές μάχες συνεχίζονταν γύρω από το αεροδρόμιο και στα δυτικά προάστια της πόλης, με την τοπική ομάδα αντίστασης να αναφέρει ότι δεν υπάρχει εναέρια υποστήριξη από τον στρατό απέναντι στους «έντονους βομβαρδισμούς» των ΔΤΥ. Ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, αρχηγός του στρατού και ντε φάκτο ηγέτης του Σουδάν, ενημέρωσε τον Τούρκο πρέσβη στο Πορτ Σουδάν για την πολιορκία της ελ Φάσερ από τους παραστρατιωτικούς.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, περιέγραψε την κατάσταση ως τραγική, τονίζοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι είναι εγκλωβισμένοι χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρική φροντίδα ή ασφαλή διαφυγή. Ο Αμερικανός απεσταλμένος Μασάντ Μπούλος κάλεσε επίσης τις ΔΤΥ να ανοίξουν «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» για την απομάκρυνση των πολιτών. Παρά τις διαβεβαιώσεις των παραστρατιωτικών για την προστασία των αμάχων, η τοπική αντίσταση καταγγέλλει σφαγές, πράξεις εθνοκάθαρσης και ακραία βία.

Το συνδικάτο των δημοσιογράφων εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την ασφάλεια των δημοσιογράφων που βρίσκονται στην πόλη, αποκαλύπτοντας ότι ο ανεξάρτητος ρεπόρτερ Μάαμαρ Ιμπραχίμ κρατείται από τις ΔΤΥ. Η ελ Φάσερ έχει μετατραπεί σε κομβικό πεδίο μάχης ανάμεσα στον στρατό, υπό τον Μπουρχάν, και τις παραστρατιωτικές δυνάμεις του πρώην συμμάχου του, στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό.

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο ΟΗΕ περιγράφει τη σύγκρουση ως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως: πάνω από 12 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι και περισσότεροι από 26 εκατομμύρια —δηλαδή σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας— αντιμετωπίζουν οξεία πείνα. Στην ελ Φάσερ, 260.000 άμαχοι, ανάμεσά τους χιλιάδες παιδιά, έχουν μείνει χωρίς τροφή, νερό ή ιατρική περίθαλψη, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν διαφύγει από την πόλη.

Η ενδεχόμενη πλήρης κατάληψη της ελ Φάσερ θεωρείται σημείο καμπής για τον πόλεμο, καθώς θα εδραιώσει τον έλεγχο των ΔΤΥ στην τεράστια περιοχή του Νταρφούρ, όπου έχουν ήδη εγκαθιδρύσει δική τους διοικητική δομή. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το Σουδάν, το οποίο ήδη διασπάστηκε το 2011 με τη δημιουργία του Νοτίου Σουδάν, κινδυνεύει να διαλυθεί περαιτέρω, ενώ οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές εξακολουθούν να αγνοούν τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις.