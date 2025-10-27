Πλεύρης: Ίδιον της (ακρο)αριστεράς η επίθεση στον Βορίδη – Η αντιπολίτευση στήνει σκηνικό... μνημονίων

Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τοποθετήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης τη Δευτέρα (27/10), σχολιάζοντας τον αποκλεισμό μαθητή με αυτισμό από τη σημαία, την επίθεση κατά του Μάκη Βορίδη, τις κινητοποιήσεις στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την κυβερνητική διαχείριση της τροπολογίας και τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό,

Μεταξύ άλλων, τόνισε στα Παραπολιτικά:

Με αφορμή τον αποκλεισμό μαθητή με αυτισμό από την σημαία της 28ης Οκτωβρίου

«Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να είναι σημαιοφόρος ο καθένας, τα κριτήρια είναι αποκλειστικά και μόνο οι επιδόσεις τις οποίες έχει στα μαθήματα και είναι τιμή για τον οποιονδήποτε να σηκώνει τη σημαία και τιμή και για εμάς τους Έλληνες ο οποιοσδήποτε του κοινωνικού συνόλου που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις που απαιτούνται δηλαδή το να έχει επιδείξει μια καλύτερη παρουσία στα μαθήματά του να είναι σημαιοφόρος. Πολύ περισσότερο όταν είναι παιδιά με αυτές τις ειδικές ικανότητες γιατί δείχνει την επιπλέον προσπάθεια και είναι και σαφές μήνυμα ότι τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση με εμάς και το πλαίσιο της δραστηριότητάς τους και στο πλαίσιο των επαφών τους και στο πλαίσιο της κοινωνικής τους παρουσίας και συνεπώς πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί λύση στο συγκεκριμένο».

Ακροαριστερά κίνητρα στην επίθεση Βορίδη

« Εκτός του αυτονόητου ότι είναι καταδικαστέα μια τέτοια επίθεση πρέπει να επισημάνουμε κάτι το οποίο είναι ίδιον της Αριστεράς και της Ακροαριστεράς. Η βία γενικώς είναι καταδικαστέα, μπορεί να υπάρχουν στιγμές εντάσεων πάντοτε οι οικογένειες μένουν απέξω. Άρα εκτός του ότι εκ των προτέρων λέμε ότι η βία είναι καταδικαστέα είναι δύο φορές καταδικαστέα όταν στο πλαίσιο της στοχοποίησης δεν βρίσκεται μόνο το πολιτικό πρόσωπο που εμείς εκτιθέμεθα, είμαστε κατά κάποιο τρόπο προετοιμασμένοι ότι μπορεί να βρεθεί ένας τραμπούκος μπροστά μας αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να πληρώνουν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Βλέπετε μια οργανωμένη κίνηση από αυτούς τους τραμπούκους της ακροαριστεράς. Σε επίπεδο κόμματος είδα το ΠΑΣΟΚ ευθέως να καταδικάζει οι άλλες όλες αναφορές είναι μόνο αναφορές στο πλαίσιο εάν ερωτηθούν στελέχη στην τηλεόραση. Δεν κρίνουν σκόπιμο τα συγκεκριμένα κόμματα ότι πρέπει να βγουν ευθέως να καταδικάσουν μια επίθεση που γίνεται στον Μ. Βορίδη και στην οικογένειά του αλλά μήπως επειδή ο Μ. Βορίδης τους είναι πολύ δεξιός αισθάνονται ότι άμα κάνουν μια κομματική δήλωση καταδίκης θα απογοητεύσουν ένα κοινό της Αριστεράς… Οπότε εγώ περίμενα κάτι πιο ξεκάθαρο».

Η Κωνσταντοπούλου και κάποιοι άλλοι θα κάνουν show στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιών

«Βλέπω, ασχέτως της τροπολογίας, ότι κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης ανέχονται, ενδεχομένως υποθάλπουν κιόλας, ένα σκηνικό μνημονίων, τότε που βγαίναμε κυβερνητικοί βουλευτές και υπήρχαν ομάδες που θέλανε να τους στοχοποιήσουν. Πιστεύω ότι αυτό θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα δούμε ξαφνικά να πληθαίνουνε αριστεροί τύποι, κουκουλοφόροι, να εμφανίζονται παντού, να έχουν ένα πρόσχημα κοινωνικό το οποίο μπορεί να έχει μια απήχηση και μια ευαισθησία, αλλά στην πραγματικότητα από πίσω θα κρύβεται μια λογική κλιμάκωσης».

Είμαι σίγουρος πως αύριο, πολιτικά προκλητικά πρόσωπα που κινούνται εκεί, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου και κάποιοι άλλοι, θα προσπαθήσουν να κάνουν διάφορα show. Εγώ πιστεύω πως το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να το προστατεύουμε και η ζυγαριά είναι υπέρ του μνημείου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε εκβιασμούς».

Σχετικά με τον τρόπο που η κυβέρνηση χειρίστηκε το θέμα της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου στρατιώτη

«Την προστασία του Μνημείου την έχει η Αστυνομία και αυτό είναι ξεκάθαρο. Το μεγάλο θέμα είχε δημιουργηθεί με το πώς θα αποδίδεται καθαρό το Μνημείο γιατί είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να στήνονται αντίσκηνα. Το θέμα της καθαριότητας άνηκε στον Δήμο Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων απέδειξε ότι δεν μπορούσε να σεβαστεί το μνημείο και να το αποδώσει όπως ήταν, άρα πέρασε η αρμοδιότητα στον στρατό. Ο κ. Δένδιας και υπέγραψε την τροπολογία και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν με τον κ. Δούκα, πήρε μια σαφή θέση ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να τιμηθεί το Μνημείο. Θεωρώ ότι η όποια συζήτηση έγινε ήταν περισσότερο στο επίπεδο της παραπολιτικής, παρά της πολιτικής. Στην ουσία του πράγματος από εδώ και πέρα το υπουργείο της Εθνικής Άμυνας θα αποδίδει το μνημείο στην κατάσταση που του πρέπει. Πιστεύω ότι και ο κ. Δένδιας και το σύνολο της κυβέρνησης είμαστε ξεκάθαροι ότι παίρνοντας μια τέτοια πρωτοβουλία και άρα βάζοντας το σκληρό πυρήνα του κράτους στην προστασία του μνημείου θα πρέπει αντιστοίχως να έχουμε και την εικόνα που το μνημείο θα πρέπει να έχει».

Για τις μεταναστευτικές ροές

«Τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι έρχεται μια ισορροπία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό αφενός με μια καλή συνεργασία που υπάρχει με την πλευρά της Αν. Λιβύης. Δηλαδή το τελευταίο τρίμηνο έχουμε μια επικοινωνία και φαίνονται καλύτερα αποτελέσματα. Αύγουστος -Σεπτέμβριος και όπως φαίνεται και Οκτώβριος αν τους συγκρίνουμε με τους περσινούς αντίστοιχους μήνες φαίνεται ότι έχουμε 50% μείωση ροών συνολικά σε όλη την επικράτεια που σημαίνει ότι και τα σκληρά μέτρα έχουν παίξει ένα ρόλο και οι καλύτερες συνεργασίες».