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Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Μόνο το 1/3 των μεταρρυθμίσεων για επιχειρήσεις απέδωσε ικανοποιητικά
Ειδήσεις
18:52 - 27 Οκτ 2025

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Μόνο το 1/3 των μεταρρυθμίσεων για επιχειρήσεις απέδωσε ικανοποιητικά

Reporter.gr Newsroom
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Μόλις το ένα τρίτο των μεταρρυθμίσεων που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) έχει οδηγήσει σε απτά και σημαντικά αποτελέσματα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ).

Ο ΜΑΑ, με συνολική χρηματοδότηση 650 δισ. ευρώ, θεσπίστηκε το 2021 για να στηρίξει την ανάκαμψη των οικονομιών των κρατών-μελών μετά την πανδημία COVID-19 και να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως διαπιστώνει το ΕΕΣ, η εφαρμογή των δεσμευμένων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων προχωρά με αργούς ρυθμούς, ενώ σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα παραμένουν άλυτα.

Μεταρρυθμίσεις με χαμηλή απόδοση

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι χώρες της Ε.Ε. υλοποίησαν 157 μεταρρυθμίσεις και 254 επενδύσεις που συνδέονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συνολικού κόστους περίπου 109 δισ. ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, καμία από τις σχετικές συστάσεις της Κομισιόν δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, ενώ σχεδόν οι μισές καλύφθηκαν ελάχιστα ή καθόλου.

«Η Ε.Ε. αξιοποίησε τα κονδύλια ανάκαμψης ως μοχλό για να προωθήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, όμως τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη αποδώσει καρπούς», δήλωσε η Ivana Maletić, μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Ο ΜΑΑ έχει σημαντικές δυνατότητες, αλλά το δυναμικό του παραμένει ανεκμετάλλευτο».

Καθυστερήσεις και αποσπασματική πρόοδος

Το ΕΕΣ επισημαίνει ότι σε πολλές χώρες οι μεταρρυθμίσεις έχουν καθυστερήσει σημαντικά: πάνω από το ένα τέταρτο δεν είχε ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο του 2025, αν και όλες πρέπει να έχουν περατωθεί έως το τέλος Αυγούστου 2026.

Αν και κάποιες χώρες έχουν θεσπίσει νομοθεσία και δείχνουν πρόοδο στα χαρτιά, η πραγματική εφαρμογή των μέτρων και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος «απαιτεί χρόνο». Όπως σημειώνεται, οι επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στην πράξη μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να φανούν.

Ετερογενής εικόνα στην Ε.Ε.

Η εικόνα μεταξύ των κρατών-μελών παραμένει ανόμοια. Σε κάποιες χώρες οι αλλαγές άρχισαν να διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ σε άλλες, οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν σε επιφανειακές νομοθετικές προσαρμογές χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο.

Χαρακτηριστικά, το ΕΕΣ επισημαίνει ότι μόνο το 33% των ολοκληρωμένων μεταρρυθμίσεων είχε μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα οφέλη μειώθηκαν λόγω προσωρινής ισχύος των μέτρων, ασθενούς σύνδεσης με τον τομέα πολιτικής ή κινδύνου αναίρεσής τους.

Η επόμενη μέρα για τον ΜΑΑ

Το ΕΕΣ προειδοποιεί ότι οι καθυστερήσεις και η μερική εφαρμογή των μέτρων απειλούν να υπονομεύσουν την πλήρη αξιοποίηση του ΜΑΑ, ενός εργαλείου-κλειδί για τη μεταπανδημική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Παρότι η πρόοδος στον τομέα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θεωρείται καλύτερη σε σχέση με την αγορά εργασίας, οι ελεγκτές τονίζουν ότι ο στόχος της πλήρους αντιμετώπισης των διαρθρωτικών προκλήσεων που προσδιορίστηκαν πριν από την πανδημία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έρχεται να υπενθυμίσει ότι, τρία χρόνια μετά την εκκίνηση του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ευρώπη έχει μεν θεσπίσει μέτρα και μεταρρυθμίσεις, αλλά η πραγματική οικονομία δεν έχει δει ακόμη τα προσδοκώμενα οφέλη. Το στοίχημα πλέον είναι η ταχύτατη και ουσιαστική υλοποίησή τους έως το 2026, διαφορετικά, ο ΜΑΑ κινδυνεύει να χάσει τον μεταρρυθμιστικό του χαρακτήρα και να μείνει στη μνήμη ως μια «χαμένη ευκαιρία» για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 18:57
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