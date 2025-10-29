Κωνσταντινούπολη: Κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας - Ανασύρθηκαν δύο νεκροί

Νεκρά ανασύρθηκαν δυο άτομα, ένα εκ των οποίων ένα 12χρόνο αγόρι, από τα συντρίμμια του επταώροφο κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα το πρωί στην Τουρκία στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι, σύμφωνα με το CCN Turk.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά την κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τις αρχές να εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι κάτοικοι της πολυκατοικίας έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και ομάδες διασωστών που επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ο κυβερνήτης της Κοτζαέλι, Ιλχάμι Ακτάς, επιβεβαίωσε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, δηλώνοντας: «Εκτιμάται ότι μια οικογένεια βρέθηκε κάτω από τα ερείπια. Η μητέρα, ο πατέρας και τα τρία παιδιά τους βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Οι συνάδελφοί μας που άκουσαν τη φωνή του πολίτη συνεχίζουν τις εργασίες τους».

?? A six-story residential building collapsed in Istanbul



According to AHaber TV, several members of a family of five or six people, including children, may still be trapped under the rubble.



The cause of the incident has not yet been determined. pic.twitter.com/3VXNkGBluv October 29, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε άτομα εκτιμάται ότι είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα χαλάσματα. Δυστυχώς, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ένα 12χρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό στα χαλάσματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, ανέφερε ότι η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο Γκεμπζέ, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν ανώτεροι αξιωματούχοι της AFAD.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και τοπικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.

Άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της κατάρρευσης. Οι τοπικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, από κατασκευαστικά προβλήματα έως φθορές που μπορεί να σχετίζονται με προηγούμενους σεισμούς στην ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Τουρκίας.