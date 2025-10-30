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Εκλογές - Ολλανδία: Ο κεντρώος Ρομπ Γέτεν μπορεί να γίνει ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός
Ειδήσεις
00:40 - 30 Οκτ 2025

Εκλογές - Ολλανδία: Ο κεντρώος Ρομπ Γέτεν μπορεί να γίνει ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός

Reporter.gr Newsroom
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Το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 είναι ο μεγάλος νικητής στις εθνικές εκλογές της Ολλανδίας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς.

Αν τα exit poll επιβεβαιωθούν, τότε ο Ρομπ Γέτεν, είναι εξαιρετικά πιθανό να γίνει ο νέος και πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

Το D66 κερδίζει 27 έδρες στη Βουλή των 150, ξεπερνώντας το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς, που εξασφαλίζει 25 έδρες.

Σύμφωνα με το exit poll, το VVD (Φιλελεύθερο Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία) κατατάσσεται τρίτο με 23 έδρες, η συμμαχία GroenLinks–PvdA (Πράσινη Αριστερά και Εργατικό Κόμμα) τέταρτη με 20 έδρες, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA) ακολουθεί πέμπτο με 19 έδρες.

Αν επιβεβαιωθεί ότι το D66 αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στο νέο κοινοβούλιο, θα πρόκειται για ιστορικό αποτέλεσμα, καθώς το κόμμα δεν έχει ποτέ στο παρελθόν καταλάβει την πρώτη θέση στις ολλανδικές εκλογές. Σημειώνεται ότι μόλις δύο χρόνια πριν είχε τερματίσει έκτο στις προηγούμενες εκλογές.

Σύμφωνα με το exit poll, στο νέο ολλανδικό κοινοβούλιο ενδέχεται να εκπροσωπούνται έως και 15 κόμματα, γεγονός που προμηνύει πολύπλοκες και χρονοβόρες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

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