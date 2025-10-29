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Ισραήλ: Απαγορεύτηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστινίους κρατουμένους
Ειδήσεις
21:38 - 29 Οκτ 2025

Ισραήλ: Απαγορεύτηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστινίους κρατουμένους

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, απαγόρευσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να επισκέπτεται Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του, ο Κατς «υπέγραψε ένα διάταγμα που απαγορεύει στους εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού να επισκέπτονται κρατούμενους με βάση τον νόμο για την κράτηση παράνομων μαχητών». Όπως ανέφερε, τέτοιες επισκέψεις «θα έθεταν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια».

Ο νόμος για τους «παράνομους μαχητές»

Η έννοια του «παράνομου μαχητή» εισήχθη στην ισραηλινή νομοθεσία το 2002. Ο συγκεκριμένος νόμος επιτρέπει την απεριόριστη κράτηση των προσώπων αυτών χωρίς απαγγελία κατηγοριών, σε στρατιωτικές φυλακές.

Η νέα απαγόρευση, όπως εξήγησε το γραφείο του Κατς, διατηρεί το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Χθες, το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «σκηνοθέτησε» την ανακάλυψη μιας σορού παρουσία εκπροσώπων της ΔΕΕΣ, η οποία μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων.

Η θέση του Ερυθρού Σταυρού

Η ΔΕΕΣ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν έχει πλέον πρόσβαση στους Παλαιστίνιους κρατούμενους από τις 7 Οκτωβρίου 2023», τονίζοντας πως ο σκοπός των επισκέψεων αυτών είναι «καθαρά ανθρωπιστικός».

Προβλήματα πρόσβασης και αιτιολόγηση των αρχών

Μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν αναφέρει ότι, ακόμη και πριν από το νέο διάταγμα, οι δικηγόροι αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες και καθυστερήσεις στις επισκέψεις σε Παλαιστίνιους κρατούμενους.
Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υποστηρίζει ότι οι επισκέψεις ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μηνυμάτων ανάμεσα σε κρατούμενους και ισλαμιστικές οργανώσεις.

Το διάταγμα λίγο πριν τη δίκη

Η απόφαση του Κατς εκδόθηκε λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή δίκης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα.
Τον Φεβρουάριο του 2024, αρκετές ΜΚΟ είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να επιτραπούν οι επισκέψεις της ΔΕΕΣ σε Παλαιστίνιους κρατούμενους του ισραηλινού στρατού ή της σωφρονιστικής υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο νομικός εκπρόσωπος του κράτους, Ρον Ρόζενμπεργκ, δήλωσε ότι αποφασίστηκε να επιτρέπεται στον Ερυθρό Σταυρό να λαμβάνει πληροφορίες μόνο για «τα ονόματα και την τοποθεσία κράτησης αυτών των Παλαιστινίων», υπό τον όρο ότι δεν έχουν σχέση με τη Γάζα ή τη Χαμάς.
Το μέτρο, πρόσθεσε, «θα τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες».

«Οι τρέχουσες ανησυχίες για την ασφάλεια μας εμποδίζουν να εγκρίνουμε την πρόσβαση»

«Οι τρέχουσες ανησυχίες για την ασφάλεια μας εμποδίζουν να εγκρίνουμε την πρόσβαση, μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι», τόνισε ο Ρόζενμπεργκ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι το μοναδικό μέσο για να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο οι κρατούμενοι».

Ο αριθμός των «παράνομων μαχητών» στις φυλακές

Σύμφωνα με την Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI), στις αρχές Οκτωβρίου κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές 2.673 Παλαιστίνιοι, χαρακτηρισμένοι ως «παράνομοι μαχητές».
Από αυτούς, αρκετές εκατοντάδες αφέθηκαν ελεύθεροι στις 13 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

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