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Microsoft: Ενίσχυση εσόδων κατά 18% με ώθηση από τον τομέα του Cloud
Επιχειρήσεις
22:31 - 29 Οκτ 2025

Microsoft: Ενίσχυση εσόδων κατά 18% με ώθηση από τον τομέα του Cloud

Reporter.gr Newsroom
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Η Microsoft ανακοίνωσε, την Τετάρτη, εντυπωσιακή άνοδο στην επιχείρηση cloud computing, γεγονός που ώθησε τα τριμηνιαία έσοδά της πάνω από τις προβλέψεις της Wall Street.

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να δαπανούν σημαντικά ποσά για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες ότι ενδέχεται να πρόκειται για φούσκα. Τα οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι τεράστιες επενδύσεις της Microsoft στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να αποδίδουν.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο όπου οι συνεχείς συμφωνίες, η εκτίναξη των αποτιμήσεων και η περιορισμένη αύξηση της παραγωγικότητας που αποδίδεται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν προκαλέσει σκεπτικισμό για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του φαινομένου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η μονάδα cloud Azure —η οποία αποτελεί τον βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων της Microsoft στην τεχνητή νοημοσύνη— κατέγραψε άνοδο 40% για την περίοδο Ιουλίου έως Σεπτεμβρίου (το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους). Το ποσοστό αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Visible Alpha, που προέβλεπαν αύξηση 38,4%. Συνολικά, τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 18%, φθάνοντας τα 77,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των 75,33 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική επιτυχία της Microsoft μέσα στην εβδομάδα, μετά την αναθεώρηση της συμφωνίας της με την OpenAI, η οποία της εξασφάλισε μερίδιο 27%, αξίας περίπου 135 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει συμμετοχή στα έσοδα, καθώς και πρόσβαση σε πνευματικά δικαιώματα, απομακρύνοντας την αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί γύρω από τη συνεργασία με την εταιρεία που έχει ταυτιστεί με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία αυτή, που προσφέρει στη Microsoft αποκλειστική πρόσβαση στα μοντέλα που στηρίζουν το ChatGPT, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη του Azure τους τελευταίους μήνες, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό με την Amazon, τον κυρίαρχο παίκτη της αγοράς cloud. Είναι, παράλληλα, κρίσιμη και για άλλες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, όπως το 365 Copilot για επιχειρήσεις.

Η ώθηση που έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει τη Microsoft τη δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία παγκοσμίως, με κεφαλαιοποίηση ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, πίσω μόνο από τη Nvidia, που αποτιμάται στα 5 τρισ. δολάρια. Η μετοχή της Microsoft έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 30% από τις αρχές του έτους, συγκαταλεγόμενη στις κορυφαίες του «Magnificent 7».

Αναλυτές έχουν επιδοκιμάσει την πρόσφατη απόφαση της εταιρείας να εκχωρήσει ορισμένα συμβόλαια της OpenAI στην Oracle, θεωρώντας ότι αυτό δείχνει στρατηγική ωριμότητα και προσανατολισμό προς πιο κερδοφόρους εταιρικούς πελάτες, δεδομένης της περιορισμένης διαθεσιμότητας υπολογιστικών πόρων τεχνητής νοημοσύνης. Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική μείωσης της εξάρτησης από την OpenAI, μέσω της ανάπτυξης δικών της μοντέλων και συνεργασιών με άλλες εταιρείες του χώρου, όπως η Anthropic.

Ωστόσο, οι περιορισμοί στη χωρητικότητα των υποδομών έχουν εμποδίσει τη Microsoft να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία, μαζί με άλλους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών cloud, αναμένεται να επενδύσει φέτος περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε data centers και τσιπ τεχνητής νοημοσύνης —επενδύσεις που, σύμφωνα με τα στελέχη και τους αναλυτές, θεωρούνται αναγκαίες για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού αυτής της τεχνολογίας.

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