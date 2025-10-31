Γαλλία: Η πτώση των τιμών ενέργειας «μάζεψαν» τον πληθωρισμό στο 0,9%

Οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν ελαφρώς λιγότερο απ’ ό,τι αναμενόταν τον Οκτώβριο, καθώς το ενεργειακό κόστος υποχώρησε περαιτέρω και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων μετριάστηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INSEE που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (31/10).

Ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού της Γαλλίας, προσαρμοσμένος για σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, διαμορφώθηκε στο 0,9% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι 1,1% τον Σεπτέμβριο.

Μια έρευνα του Reuters σε 20 αναλυτές είχε κατά μέσο όρο προβλέψει ρυθμό 1%, με εκτιμήσεις που κυμαίνονταν από 0,8% έως 1,1%.

Η επιβράδυνση οφείλεται στη μεγαλύτερη πτώση των τιμών της ενέργειας, που επηρεάστηκαν από τη μείωση του κόστους φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, ανέφερε η INSEE. Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε ετήσια βάση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων περιορίστηκαν. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό όπως και τον Σεπτέμβριο, ενώ οι τιμές των βιομηχανικών αγαθών υποχώρησαν ελαφρώς ταχύτερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,1% τον Οκτώβριο, μετά από πτώση 1,0% τον Σεπτέμβριο. Η μικρή αυτή άνοδος αντανακλά την αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες –ιδίως στις μεταφορές– και, σε μικρότερο βαθμό, των βιομηχανικών αγαθών.