ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Η πτώση των τιμών ενέργειας «μάζεψαν» τον πληθωρισμό στο 0,9%
Ειδήσεις
11:33 - 31 Οκτ 2025

Γαλλία: Η πτώση των τιμών ενέργειας «μάζεψαν» τον πληθωρισμό στο 0,9%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκαν ελαφρώς λιγότερο απ’ ό,τι αναμενόταν τον Οκτώβριο, καθώς το ενεργειακό κόστος υποχώρησε περαιτέρω και οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων μετριάστηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INSEE που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (31/10).

Ο εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού της Γαλλίας, προσαρμοσμένος για σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, διαμορφώθηκε στο 0,9% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι 1,1% τον Σεπτέμβριο.

Μια έρευνα του Reuters σε 20 αναλυτές είχε κατά μέσο όρο προβλέψει ρυθμό 1%, με εκτιμήσεις που κυμαίνονταν από 0,8% έως 1,1%.

Η επιβράδυνση οφείλεται στη μεγαλύτερη πτώση των τιμών της ενέργειας, που επηρεάστηκαν από τη μείωση του κόστους φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, ανέφερε η INSEE. Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε ετήσια βάση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων περιορίστηκαν. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό όπως και τον Σεπτέμβριο, ενώ οι τιμές των βιομηχανικών αγαθών υποχώρησαν ελαφρώς ταχύτερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,1% τον Οκτώβριο, μετά από πτώση 1,0% τον Σεπτέμβριο. Η μικρή αυτή άνοδος αντανακλά την αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες –ιδίως στις μεταφορές– και, σε μικρότερο βαθμό, των βιομηχανικών αγαθών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο Κρήτης: Έξι συλλήψεις για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη
Ειδήσεις

Ηράκλειο Κρήτης: Έξι συλλήψεις για την επίθεση στον Μάκη Βορίδη

ΠΑΣΟΚ για κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ: Καμία πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ: Καμία πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών

Eurobank: Τουρισμός και πτώση τιμών πετρελαίου επιδρούν θετικά στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας
Οικονομία

Eurobank: Τουρισμός και πτώση τιμών πετρελαίου επιδρούν θετικά στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ενεργειακή συνιστώσα φέρνει εκτίναξη του πληθωρισμού κόστους - Οι «ευαίσθητοι» τομείς
Οικονομία

Η ενεργειακή συνιστώσα φέρνει εκτίναξη του πληθωρισμού κόστους - Οι «ευαίσθητοι» τομείς

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης
Ειδήσεις

Στο Παρίσι τη Δευτέρα για τη Σύνοδο G7 ο Πιερρακάκης

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin
Νομίσματα

Ομόλογα και σενάρια αύξησης επιτοκίων «λυγίζουν» το Bitcoin

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ