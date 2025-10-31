ΠΑΣΟΚ για κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ: Καμία πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών
11:24 - 31 Οκτ 2025

ΠΑΣΟΚ για κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ: Καμία πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
«Κλείνουν άμεσα εκατοντάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε πολλές αγροτικές και αστικές περιοχές εγείροντας σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συμμόρφωση της ΕΛΤΑ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις της ως παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σημειώνει ότι «οι διαδοχικές αποφάσεις αναστολής λειτουργίας ή συγχώνευσης ταχυδρομικών καταστημάτων, χωρίς επαρκή πρόβλεψη για εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης των πολιτών (όπως κινητές μονάδες, τοπικοί πράκτορες ή ψηφιακές υποστηρικτικές δομές),δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και εντείνουν τις συνθήκες ερήμωσης της υπαίθρου». Επισημαίνει δε ότι «οι κάτοικοι αυτών των περιοχών στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών — πληρωμών, αποστολών και παραλαβών, ταχυδρομικών δεμάτων και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα — που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμιίζει ότι «δεδομένου ότι, τα ΕΛΤΑ δεν αποτελούν απλώς πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά κρίσιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει:

1. Ποια είναι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους ή επίκειται να κλείσουν βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε.;

2. Έχει προηγηθεί αξιολόγηση ή γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ σχετικά με τις επιπτώσεις των παραπάνω αποφάσεων στην παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας;

3. Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συγχώνευση ή κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ, και αν υπάρχει πρόβλεψη δημόσιας διαβούλευσης με τους οικείους δήμους και περιφέρειες;

4. Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές διατηρούν πρακτική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ορίζονται από τη σύμβαση του 2022;

5. Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να μην θιγεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία του Οργανισμού στις τοπικές κοινωνίες;

6. Προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά Δήμο;».

Κατόπιν των ερωτημάτων που θέτει, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η διατήρηση ισχυρού δημόσιου πυρήνα διανομής και εξυπηρέτησης, ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για καθολική ταχυδρομική εξυπηρέτηση και στήριξη της κοινωνίας».

