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Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου
Ειδήσεις
15:40 - 30 Αυγ 2026

Στα άκρα η κόντρα Ισραήλ–Τουρκίας: «Πόλεμος» ανακοινώσεων Ερντογάν–Νετανιάχου

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας προκαλεί η ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ των δύο υπουργείων Εξωτερικών, μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον Σιωνισμό.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου, με αφορμή δηλώσεις του στις οποίες χαρακτήρισε τον Σιωνισμό «γενοκτόνο» και «κατοχική ιδεολογία», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ιδεολογία που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Στην ανακοίνωσή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ κατηγορεί τον Ερντογάν για επαναλαμβανόμενη αντισημιτική ρητορική και υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις του αποσκοπούν στην απομάκρυνση της προσοχής από τις πολιτικές της τουρκικής κυβέρνησης στο εσωτερικό της χώρας και στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, το ισραηλινό υπουργείο κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο ότι έχει πλήξει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, έχει οδηγήσει πολιτικούς αντιπάλους του στη φυλακή, ενώ υποστηρίζει ότι η Άγκυρα έχει φιλοξενήσει και στηρίξει τη Χαμάς και έχει πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις σε γειτονικές χώρες.

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ καταλήγει με ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία, υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν επιχειρεί, όπως αναφέρει, να αποπροσανατολίσει τη διεθνή κοινή γνώμη από τις δικές του ενέργειες μέσω κατηγοριών σε βάρος του Ισραήλ.

Σκληρή απάντηση της Άγκυρας

Η τουρκική πλευρά απάντησε άμεσα, στρέφοντας τα πυρά της κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησής του.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «ψέματα και συκοφαντίες» τις αναφορές του ισραηλινού ΥΠΕΞ για τον Ερντογάν και έκανε λόγο για «δειλή και διεφθαρμένη νοοτροπία» στους κόλπους της ισραηλινής κυβέρνησης, με τον Νετανιάχου να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής.

Η Άγκυρα κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, τις οποίες χαρακτήρισε «γενοκτονία», ενώ υποστήριξε ότι η πολιτική του Νετανιάχου χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή, όπως ανέφερε, επεκτατισμό και αποτελεί βασική πηγή αστάθειας στη Μέση Ανατολή και διεθνώς.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι οι ισραηλινοί κυβερνητικοί και κρατικοί θεσμοί χρησιμοποιούν πρακτικές προπαγάνδας, παραπέμποντας ευθέως στη ναζιστική προπαγάνδα του Γιόζεφ Γκέμπελς, και ισχυρίστηκε ότι η διεθνής κοινότητα δεν πείθεται πλέον από τις θέσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Η νέα ανταλλαγή σκληρών δηλώσεων καταδεικνύει το βάθος της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ, με τον πόλεμο στη Γάζα να παραμένει βασικό σημείο σύγκρουσης και τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν ολοένα πιο επιθετική ρητορική στις δημόσιες τοποθετήσεις τους.

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