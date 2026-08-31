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Στουμπ: Η Κίνα δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα
Ειδήσεις
13:21 - 31 Αυγ 2026

Στουμπ: Η Κίνα δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα

Reporter.gr Newsroom
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  Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε ότι η Κίνα έχει διαβεβαιώσει ιδιωτικά το Ελσίνκι πως δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να κάνει χρήση πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο λειτουργεί ως ισχυρός παράγοντας αποτροπής απέναντι σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του σε σειρά podcast του δικτύου Axel Springer Global Reporters Network, ο Στουμπ εμφανίστηκε κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να καταφύγει σε πυρηνικά όπλα.

«Είχα τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας εδώ, στη Φινλανδία, αυτό το καλοκαίρι, και έθεσα το ζήτημα», ανέφερε. «Και μου είπε: “Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο”. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια αρκετά ισχυρή αποτροπή».

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι συναντήθηκε με τον Στουμπ στο Ελσίνκι στις 5 Ιουλίου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Κίνα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς και διπλωματικούς εταίρους της Μόσχας.

Ο Φινλανδός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η Ρωσία έχει συμφέρον να κρατά τους Ευρωπαίους εγκλωβισμένους στον φόβο μιας πυρηνικής κλιμάκωσης ή μιας άμεσης επίθεσης εναντίον του ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία θέλει εμείς οι Ευρωπαίοι να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε: Θα κλιμακώσει η Ρωσία; Θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα; Θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη;» είπε χαρακτηριστικά.

Η δική του σύσταση είναι πιο ψύχραιμη: «Μείνετε ήρεμοι, ψύχραιμοι, συγκροτημένοι και σε εγρήγορση. Μην δραματοποιείτε την κατάσταση. Προετοιμαστείτε για το χειρότερο, ώστε να το αποτρέψετε».

Η μετρημένη αυτή στάση είναι γνώριμη στον Στουμπ. Τον Μάιο, όταν drone εισήλθε στον φινλανδικό εναέριο χώρο κοντά στο Ελσίνκι και κινητοποιήθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, επέμενε ότι η Φινλανδία «δεν αντιμετωπίζει καμία άμεση στρατιωτική απειλή».

Στην ίδια συνέντευξη υποβάθμισε και τους φόβους για μια επικείμενη ρωσική επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες της Μόσχας να δοκιμάσει τις αντοχές της Συμμαχίας περισσότερο ως «πειράγματα» παρά ως προετοιμασία για πόλεμο.

Όπως εκτίμησε, οι ρωσικές δυνάμεις παραμένουν δεσμευμένες στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η αποτρεπτική ισχύς του ΝΑΤΟ καθιστά εξαιρετικά απίθανη μια άμεση ρωσική επίθεση.

Ωστόσο, ο Στουμπ υποστήριξε ότι η Ευρώπη πλησιάζει στο σημείο όπου θα πρέπει να εξετάσει εκ νέου την άμεση πολιτική επικοινωνία με τη Μόσχα. Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη τοποθέτηση από τον πρόεδρο μιας χώρας που μοιράζεται σύνορα μήκους περίπου 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είμαι βέβαιος ότι πλησιάζουμε την ημέρα κατά την οποία θα ήταν χρήσιμο για τους Ευρωπαίους να έχουν πιο άμεση επαφή με τη Ρωσία», δήλωσε. «Ιδίως επειδή πρέπει να αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις».

Ο Φινλανδός πρόεδρος έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί», καθώς η άμεση προτεραιότητα παραμένει η στήριξη της Ουκρανίας.

«Δεν μπορείς απλώς να πατήσεις το κουμπί της σίγασης. Πρέπει να ανοίξεις τη συζήτηση», πρόσθεσε.

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