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Κίνα: Παραμένει συρρικνωμένη η μεταποίηση – Αυξάνονται οι πιέσεις για μέτρα στήριξης
Ειδήσεις
09:40 - 31 Αυγ 2026

Κίνα: Παραμένει συρρικνωμένη η μεταποίηση – Αυξάνονται οι πιέσεις για μέτρα στήριξης

Reporter.gr Newsroom
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Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα εξακολούθησε να κινείται σε τροχιά συρρίκνωσης για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον Αύγουστο, καταγράφοντας ωστόσο βελτίωση μεγαλύτερη από αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή αφήνει ορισμένα περιθώρια αισιοδοξίας για σταθεροποίηση της κινεζικής οικονομίας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την υποτονική κατανάλωση, τις χαμηλές επενδύσεις και τα προβλήματα στην αγορά ακινήτων.  

Ο επίσημος δείκτης PMI μεταποίησης ενισχύθηκε στις 49,8 μονάδες, από 49,2 μονάδες τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας. Η επίδοση ξεπέρασε τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν τον δείκτη στις 49,5 μονάδες. Παρά τη βελτίωση, ο PMI παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων, το οποίο διαχωρίζει τη συρρίκνωση από την ανάπτυξη.

Βελτίωση στους περισσότερους κλάδους

Η εικόνα ήταν καλύτερη στους περισσότερους από τους επιμέρους κλάδους που εξετάζει η έρευνα. Συγκεκριμένα, 16 από τους 21 κλάδους κατέγραψαν βελτίωση σε σχέση με τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τον στατιστικολόγο της κινεζικής στατιστικής υπηρεσίας, Χούο Λιχούι, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη «σημαντικής βελτίωσης» της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η ανάκαμψη δεν ήταν ομοιόμορφη σε όλους τους τομείς. Οι δείκτες που αφορούν την παραγωγή και τις νέες παραγγελίες σε κλάδους όπως ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ξεπέρασαν τις 53 μονάδες. Αντίθετα, σε τομείς όπως οι χημικές πρώτες ύλες, οι αντίστοιχοι δείκτες παρέμειναν κάτω από το όριο των 50 μονάδων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κινεζική μεταποίηση εξακολουθεί να βρίσκει στηρίγματα στις εξαγωγές και σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς κλάδους, την ώρα που η εγχώρια ζήτηση συνεχίζει να αποτελεί σημαντική αδυναμία για την οικονομία.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία οι κατασκευές

Αντίθετα, μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στον τομέα των υπηρεσιών και των κατασκευών. Ο μη μεταποιητικός PMI παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 μονάδων, στις 49 μονάδες, καταγράφοντας επίδοση χαμηλότερη από τις προβλέψεις.

Η μεγαλύτερη πίεση εντοπίζεται στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις 46,9 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο που ξεκίνησε η πανδημία.

Οι κινεζικές αρχές συνδέουν μέρος αυτής της επιδείνωσης με τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ισχυρές βροχοπτώσεις και τυφώνες προκάλεσαν καθυστερήσεις και επιβράδυναν την εξέλιξη κατασκευαστικών έργων.

Η κινεζική ανάπτυξη χάνει δυναμική

Τα τελευταία στοιχεία ενισχύουν τις ενδείξεις ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως επιβραδύνεται. Τον Ιούλιο, η βιομηχανική παραγωγή, η κατανάλωση και οι επενδύσεις κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ η πιο περιορισμένη αύξηση στις τιμές παραγωγού και καταναλωτή εντείνει την πίεση που δέχονται τα έσοδα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, ο ρυθμός ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας διαμορφωνόταν περίπου στο 4% σε ετήσια βάση στις αρχές του τρίτου τριμήνου, έναντι 4,3% στο προηγούμενο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή βρίσκεται επίσης κάτω από τον ετήσιο στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη μεταξύ 4,5% και 5%.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs για την Κίνα, Χούι Σαν, θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι η πρόσφατη επιβράδυνση φαίνεται να προέρχεται κυρίως από την πλευρά της ζήτησης. Παράλληλα, το φαινόμενο αρχίζει να επεκτείνεται και σε κλάδους που μέχρι πρόσφατα εμφάνιζαν μεγαλύτερες αντοχές.

Ενισχύονται οι προσδοκίες για νέα μέτρα στήριξης

Η αδυναμία της κινεζικής οικονομίας ενισχύει πλέον τις προσδοκίες ότι το Πεκίνο θα προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης. Παρά ταύτα, οι περισσότεροι αναλυτές δεν θεωρούν πιθανή μια άμεση μείωση των επιτοκίων από τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας.

Αντίθετα, μεγαλύτερες πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο μείωσης του ποσοστού υποχρεωτικών αποθεματικών των τραπεζών αργότερα μέσα στο έτος, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα στην οικονομία.

Μέχρι σήμερα, οι κινεζικές αρχές έχουν υιοθετήσει σχετικά περιορισμένη στάση ως προς τα μέτρα τόνωσης. Ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ έχει ζητήσει από τους αξιωματούχους να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των ετήσιων στόχων ανάπτυξης, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις για επιδοτήσεις δανείων και άλλες μορφές χρηματοδοτικής στήριξης προς επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ο Ρέιμοντ Γιουνγκ, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρύτερη Κίνα στην ANZ, προειδοποιεί ότι η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας εξασθενεί. Όπως εκτιμά, οι αγορές περιμένουν πλέον από το Πεκίνο να προχωρήσει σε ένα πιο ουσιαστικό πακέτο μέτρων τόνωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στην οικονομία.

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