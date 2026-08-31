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ΧΑ: Με «καύσιμο» τις έξι ανοδικές εβδομάδες, αλλά με διεθνείς πιέσεις
Σχόλια Αγοράς
11:15 - 31 Αυγ 2026

ΧΑ: Με «καύσιμο» τις έξι ανοδικές εβδομάδες, αλλά με διεθνείς πιέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε επιφυλακτικό κλίμα αναμένεται να ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να έχει ως «μαξιλάρι» το θετικό momentum των τελευταίων εβδομάδων, αλλά να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σαφώς πιο δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Όπως υπενθυμίζει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την Παρασκευή στις 2.679,97 μονάδες, με άνοδο 0,48%, συμπληρώνοντας έξι συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες. Ωστόσο, η εικόνα στις διεθνείς αγορές είναι διαφορετική, καθώς οι ασιατικές αγορές κινούνται πτωτικά, τα ευρωπαϊκά futures καταγράφουν απώλειες, ενώ η νέα άνοδος του πετρελαίου, με το Brent να κινείται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενισχύει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πορεία των τραπεζικών μετοχών, αλλά και στις ροές που θα προκαλέσουν οι αλλαγές στους δείκτες MSCI, με το μεγαλύτερο βάρος να αναμένεται στη δημοπρασία κλεισίματος.

Σε τεχνικό επίπεδο, οι 2.687 μονάδες αποτελούν την πρώτη αντίσταση για τον Γενικό Δείκτη, ενώ η περιοχή των 2.700-2.702 μονάδων είναι το επόμενο κρίσιμο επίπεδο. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι 2.660 μονάδες αποτελούν την πρώτη σημαντική στήριξη, με τη ζώνη των 2.640-2.650 μονάδων να ακολουθεί.

Οι αλλαγές του MSCI στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημερινή συνεδρίαση λόγω των αλλαγών στους δείκτες MSCI. Η Motor Oil εισέρχεται στον MSCI Greece Standard, ενώ η ΚΡΙ-ΚΡΙ στον MSCI Greece Small Cap. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά το σημερινό κλείσιμο και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Για τη Motor Oil, η οποία έκλεισε στα 60,10 ευρώ, αναμένονται παθητικές εισροές και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, χωρίς να αποκλείεται η κατοχύρωση κερδών. Αντίθετα, στην Alpha Bank αναμένονται τεχνικές εκροές λόγω της αναπροσαρμογής της στάθμισής της.

Οι τράπεζες κρατούν τα «κλειδιά»

Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε την προηγούμενη συνεδρίαση στις 3.131,77 μονάδες (+0,75%), με τις 3.090-3.100 μονάδες να αποτελούν την κρίσιμη ζώνη στήριξης και τις 3.150 μονάδες την πρώτη αντίσταση.

Στις επιμέρους μετοχές, η Πειραιώς έκλεισε στα 10,20 ευρώ, με τον τζίρο να φτάνει τα 56,4 εκατ. ευρώ, μετά την επιτυχή τιμολόγηση Senior Preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4%, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Στο «ραντάρ» TITC και Bally’s Intralot

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η TITC, η οποία έκλεισε στα 53,65 ευρώ, με άνοδο 0,66%. Η υπέρβαση της περιοχής των 54,20-54,40 ευρώ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για κίνηση προς τα 55,45 ευρώ.

Παράλληλα, μετά το σημερινό κλείσιμο αναμένονται οι οικονομικές καταστάσεις α΄ εξαμήνου της Bally’s Intralot. Καθώς τα βασικά μεγέθη έχουν ήδη γίνει γνωστά από την προκαταρκτική ανακοίνωση, το ενδιαφέρον της αγοράς αναμένεται να επικεντρωθεί στις προοπτικές του ομίλου, τη μόχλευση και την εξέλιξη της εξαγοράς της evoke. Η σχετική τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στις 17:00.

Διεθνείς αγορές: Επιτόκια και πετρέλαιο στο προσκήνιο

Το διεθνές κλίμα παραμένει ο βασικός παράγοντας αβεβαιότητας. Η Wall Street έκλεισε χαμηλότερα την Παρασκευή, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ενίσχυσαν τις προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια, πιέζοντας κυρίως τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις.

Την ίδια ώρα, η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει το Brent πάνω από τα 90 δολάρια, ενώ τα στοιχεία από την Κίνα δείχνουν ότι ο μεταποιητικός PMI βελτιώθηκε στο 49,8 από 49,2, παραμένοντας ωστόσο σε περιοχή συρρίκνωσης.

Το ζητούμενο για την ελληνική αγορά είναι πλέον αν το θετικό momentum των τελευταίων έξι εβδομάδων μπορεί να διατηρηθεί απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Οι τράπεζες, οι ροές του MSCI και η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη γύρω από τις 2.660 και 2.687 μονάδες αναμένεται να δώσουν τον τόνο στη σημερινή συνεδρίαση.

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