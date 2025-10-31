Ο Τραμπ απειλεί τη Γερουσία: «Καταργήστε το φιλόμπαστερ ή μείνετε στο σκοτάδι»
16:34 - 31 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Επιστρέφοντας από μία εβδομάδα στο εξωτερικό, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τη Γερουσία να καταργήσει το φιλόμπαστερ (την καθιερωμένη διαδικασία αναστολής) και να ξανανοίξει την κυβέρνηση, ύστερα από ένα μήνα παράλυσης λόγω του shutdown, παίρνοντας θέση αντίθετη με τους Ρεπουμπλικανούς της πλειοψηφίας, που εδώ και καιρό αντιτίθενται σε μια τέτοια κίνηση.

Ο Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη (30/10) ότι:

«Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ — ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ “ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ”, ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΦΙΛΟΜΠΑΣΤΕΡ».

Η ξαφνική απόφαση του Τραμπ να παρέμβει στη συζήτηση για το shutdown —φέρνοντας στο τραπέζι το έντονα διχαστικό αίτημα για κατάργηση του φιλόμπαστερ— αναμένεται να αναστατώσει τη Γερουσία. Μπορεί να ωθήσει τους γερουσιαστές σε κάποιον συμβιβασμό ή να οδηγήσει το σώμα σε νέα κρίση.

Ο Τραμπ ζητά την κατάργηση του κανόνα της Γερουσίας που απαιτεί 60 ψήφους για να ξεπεραστούν οι ενστάσεις — ζήτημα που θέτει ήδη από την πρώτη του θητεία. Ο κανόνας αυτός δίνει στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να μπλοκάρουν αποφάσεις της 53μελούς Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, διατηρώντας την κυβέρνηση κλειστή όσο απαιτούν την παράταση των επιδοτήσεων για την υγειονομική περίθαλψη.

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θιούν, και οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί συνάδελφοί του αντιτίθενται σθεναρά στην αλλαγή του φιλόμπαστερ, υποστηρίζοντας ότι είναι ουσιώδες για τον θεσμό της Γερουσίας και τους έχει επιτρέψει στο παρελθόν να μπλοκάρουν πολιτικές των Δημοκρατικών όταν βρίσκονταν στην μειοψηφία. Ο Θιούν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν εξετάζει την αλλαγή των κανόνων για να τερματιστεί το shutdown —και ότι δεν υπάρχουν αρκετές ψήφοι για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν— ακόμη κι αν το επιχειρούσε.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κέρτις από τη Γιούτα έγραψε στην πλατφόρμα X την Παρασκευή το πρωί, απαντώντας στα σχόλια του Τραμπ:

«Το φιλόμπαστερ μας υποχρεώνει να βρούμε κοινό έδαφος στη Γερουσία. Η εξουσία αλλάζει χέρια, αλλά οι αρχές δεν πρέπει να αλλάζουν. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος στην κατάργησή του.»

