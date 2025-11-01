Η επιστροφή της πυρηνικής ρητορικής: Οι απειλές Τραμπ και ο κίνδυνος επανέναρξης δοκιμών

Η απειλή του προέδρου Τραμπ, την Τετάρτη (29/11), να επανεκκινήσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων εγείρει πλήθος περίπλοκων ερωτημάτων σχετικά με την εθνική και τη διεθνή ασφάλεια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για το τεράστιο οπλοστάσιό τους —το οποίο περιλαμβάνει τα πιο φονικά όπλα στον κόσμο— καθώς και για τις υποδομές που το υποστηρίζουν.

Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αμερικανικές ατομικές βόμβες και τα ζητήματα που σχετίζονται με το αν θα πρέπει να επανέλθουν οι εκρηκτικές δοκιμές τους, όπως τα παρουσίασαν οι New York Times.

Πόσες πυρηνικές βόμβες διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες;

Το αμερικανικό οπλοστάσιο περιλαμβάνει περίπου 3.700 πυρηνικές κεφαλές, εκ των οποίων περίπου 1.700 είναι σήμερα ενεργά αναπτυγμένες, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS).

Τα όπλα αυτά μπορούν να μεταφερθούν με πολεμικά αεροσκάφη όπως τα B-2 ή B-52, να εκτοξευθούν από πυραύλους σε σιλό εντός των Η.Π.Α., ή να εκτοξευθούν από υποβρύχια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, όπως λανθασμένα δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης. Την πρωτιά αυτή κατέχει η Ρωσική Ομοσπονδία.

Η Ουάσιγκτον βρίσκεται ήδη βαθιά μέσα σε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που στοχεύει στην αντικατάσταση κάθε κεφαλής με μια πιο σύγχρονη εκδοχή και στην αναβάθμιση των μέσων μεταφοράς τους. Το συνολικό κόστος αυτού του γιγαντιαίου προγράμματος, σε ορίζοντα τριών δεκαετιών, εκτιμάται στα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πώς ξέρουμε ότι μια ατομική βόμβα μπορεί να λειτουργήσει;

Όπως ένα αυτοκίνητο χρειάζεται συντήρηση και ελέγχους, έτσι και τα πυρηνικά όπλα συντηρούνται και ελέγχονται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα λειτουργήσουν όταν χρειαστεί. Οι πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία των όπλων τους – θεωρούν ότι «ανάβουν με το πάτημα ενός κουμπιού».

Οι Η.Π.Α. δαπανούν περίπου 25 δισ. δολάρια ετησίως για τη διατήρηση του πυρηνικού οπλοστασίου, μέσα από ένα πρόγραμμα που ονομάζεται “stockpile stewardship”.

Το πρόγραμμα αυτό δεν περιλαμβάνει εκρηκτικές δοκιμές, αλλά χρησιμοποιεί εκατοντάδες μηχανήματα και συσκευές, καθώς και δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες και τεχνικούς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται υπερυπολογιστές μεγέθους δωματίου, το ισχυρότερο μηχάνημα ακτίνων Χ στον κόσμο, και ένα σύστημα λέιζερ μεγέθους αθλητικού σταδίου.

Καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει τόσο εκτεταμένη υποδομή για μη εκρηκτικές δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Σήμερα, το σύμπλεγμα των εγκαταστάσεων απασχολεί 65.500 εργαζομένους σε οκτώ κύριες τοποθεσίες απ’ άκρη σ’ άκρη της χώρας. Μόνο στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό, τη «γενέτειρα» της ατομικής βόμβας, το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 50% από το 2018, φτάνοντας σχεδόν τους 18.000 εργαζόμενους.

Πότε δοκίμασαν για τελευταία φορά οι Η.Π.Α. πυρηνικά;

Η τελευταία υπόγεια εκρηκτική δοκιμή στο Nevada Test Site πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 1992. Η ισχύς της ήταν σχετικά μικρή —περίπου το ένα τρίτο της βόμβας της Χιροσίμα – και δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τον ακριβή σκοπό της.

Το ίδιο έτος, με τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραιτήθηκαν οικειοθελώς από τις εκρηκτικές δοκιμές πυρηνικών όπλων και στη συνέχεια έπεισαν και άλλες πυρηνικές δυνάμεις να κάνουν το ίδιο.

Το 1993, ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον ανακοίνωσε σχέδιο για μια παγκόσμια συνθήκη απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών – ακόμη και υπόγειων.

Αν και η Συνθήκη του 1996 δεν τέθηκε ποτέ επίσημα σε ισχύ, καθιέρωσε έναν παγκόσμιο κανόνα. Η δύσκολη διαδικασία οικοδόμησης συναίνεσης μεταξύ όλων των πυρηνικών δυνάμεων της εποχής δημιούργησε μια πιο σταθερή εποχή – χωρίς τα κύματα σοκ που κάποτε αντηχούσαν από τα υπόγεια πεδία δοκιμών σε όλο τον πλανήτη.

Έκτοτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία και η Γαλλία δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία δοκιμή.

Πότε θα μπορούσαν οι Η.Π.Α. να δοκιμάσουν ξανά μία πυρηνική βόμβα;

Το αμερικανικό πεδίο δοκιμών, μια έρημη έκταση στην έρημο της Νεβάδα μεγαλύτερη από την πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ, έχει σε μεγάλο βαθμό περιπέσει σε αχρηστία μεγάλο μέρος του εξοπλισμού έχει φθαρεί ή χαθεί, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επαναλειτουργία του.

Ωστόσο, ένα έγγραφο του 2013 από το Υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι «μια πολύ περιορισμένη δοκιμή, με σκοπό να επιδείξει την ετοιμότητα της αμερικανικής αποτρεπτικής δύναμης ή να απαντήσει σε δοκιμή άλλου κράτους, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε έξι έως δέκα μήνες».

Θα επηρεάσει η έλλειψη δοκιμών την αμερικανική πυρηνική ισχύ;

Ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι νέα σχέδια πυρηνικών κεφαλών αναπτύσσονται ήδη χωρίς υπόγειες δοκιμές. Οι διευθυντές των εθνικών εργαστηρίων έχουν επανειλημμένα καταθέσει στο Κογκρέσο ότι δεν υπάρχει ανάγκη επανέναρξης εκρήξεων.

Το 2022, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε την ανάπτυξη της πρώτης νέας πυρηνικής κεφαλής μετά τον Ψυχρό Πόλεμο – μια αναβάθμιση που κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφάλειας. Το όπλο αυτό, προορισμένο για πυραύλους υποβρυχίων, αποτελεί μικρό μόνο τμήμα του γιγαντιαίου προγράμματος ανανέωσης των βάσεων, εργοστασίων, βομβαρδιστικών, υποβρυχίων και πυραύλων εδάφους των Η.Π.Α.

Η νέα κεφαλή, γνωστή ως W93, είναι θερμοπυρηνική. Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό ατομικό εκρηκτικό στον πυρήνα της λειτουργεί ως «σπίρτο» που ανάβει το υδρογόνο του όπλου, παράγοντας εκρήξεις έως και χιλιάδες φορές ισχυρότερες από εκείνη της Χιροσίμα.

Γιατί ορισμένοι ειδικοί επιθυμούν την επανέναρξη δοκιμών;

Για να εκφοβίσουν τους αντιπάλους.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι εκρηκτικές δοκιμές αποτελούσαν εργαλείο ψυχολογικού και πολιτικού πολέμου, ιδιαίτερα ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσιγκτον. Τα σεισμικά κύματα από τις υπόγειες εκρήξεις λειτουργούσαν ως σαφές μήνυμα ισχύος προς κάθε χώρα με σεισμογράφο.

Σήμερα, ένας οργανισμός του ΟΗΕ με έδρα τη Βιέννη, ο Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), διαχειρίζεται το μεγαλύτερο και πιο ευαίσθητο παγκόσμιο δίκτυο παρακολούθησης για ανίχνευση πυρηνικών εκρήξεων.

Το δίκτυο αυτό, με πάνω από 100 σταθμούς μέτρησης, αναλύει τον σεισμικό «θόρυβο» από σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις, αναζητώντας τα χαρακτηριστικά ίχνη μιας πυρηνικής έκρηξης.