Ισραήλ βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο: Εκκενώνονται χωριά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, μετά από προειδοποίηση προς τους κατοίκους τριών χωριών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ισραηλινών δυνάμεων, οι επιθέσεις στοχεύουν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, του σιιτικού λιβανικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η στρατιωτική δράση ήρθε λίγες ώρες μετά την πρωινή δήλωση της Χεζμπολάχ, η οποία απέρριψε οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση με το Ισραήλ και υπερασπίστηκε το «νόμιμο δικαίωμα» της να αμυνθεί.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις θα στοχεύσουν συγκεκριμένες στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ και κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, διασφαλίζοντας έτσι ότι οι πληθυσμοί των χωριών δεν θα εκτεθούν σε άμεσο κίνδυνο.

Η κλιμάκωση αυτή προστίθεται σε μια ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή, όπου οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, εντείνοντας τις ανησυχίες για ευρύτερη σύγκρουση.