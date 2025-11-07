ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανή πρέσβης στις ΗΠΑ: Θετικές οι συνομιλίες για την προμήθεια Tomahawk
Ειδήσεις
09:39 - 07 Νοε 2025

Ουκρανή πρέσβης στις ΗΠΑ: Θετικές οι συνομιλίες για την προμήθεια Tomahawk

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συνεχίζει να διεξάγει «θετικές» συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο για την πιθανότητα να αγοράσει πυραύλους κρουζ Tomahawks καθώς και άλλα οπλικά συστήματα μακρού βεληνεκούς, όπως δήλωσε η Όλχα Στεφανίσινα, πρέσβης του Κιέβου στην Ουάσιγκτον, στο Bloomberg.  

«Οι συζητήσεις συνεχίζονται, αλλά έχουμε πολλές αντιπροσωπείες που εργάζονται για την αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ώστε να προμηθευτούμε περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από τις ΗΠΑ», είπε η Στεφανίσινα.

Βέβαια, μόλις την περασμένη Κυριακή (2/11) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προμηθεύσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τέτοιους πυραύλους, παρόλο που στα τέλη Οκτωβρίου το Πεντάγωνο ενέκρινε το αίτημα για προμήθεια Tomahawk στην Ουκρανία.

Η Στεφανίσινα, πάντως, εξήγησε ότι «δεν πρόκειται μόνο για τους Tomahawks, αλλά και για διάφορους άλλους τύπους πυραύλων μακράς και βραχείας εμβέλειας, και μπορώ μόνο να πω ότι είναι μάλλον θετικές».

Σημειώνεται ότι η Όλγα Στεφανίσινα, δικηγόρος στο επάγγελμα, ανέλαβε πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον πριν από δύο μήνες και κάτι. Ένα από τα κύρια καθήκοντά της ήταν να ενισχύσει τις σχέσεις με τον Τραμπ, ο οποίος έχει κατά καιρούς επικρίνει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σήμερα, οι σχέσεις των δύο ηγετών βρίσκονται σε εμφανώς καλύτερη φάση, με τη συνάντηση-φιάσκο στον Λευκό Οίκο να δείχνει πως ανήκει στο παρελθόν. Αντιθέτως, η σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του περνάει κρίση, γεγονός που ενδεχομένως να λειτουργήσει θετικά για το Κίεβο και στην πράξη. Πάντως, προς το παρόν, πέρα από συζητήσεις και «υποσχέσεις», δεν έχει γίνει κάποιο απτό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ερωτηθείσα για τις επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, η Στεφανίσινα δήλωσε ότι «είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη περίοδος» για τη χώρα.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να παρέχουμε περισσότερες δυνατότητες αεράμυνας στην Ουκρανία», είπε.

«Μπορούμε να επιβιώσουμε αυτόν τον χειμώνα και έναν άλλο χειμώνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό», σημείωσε ακόμη και προσέθεσε πως οποιαδήποτε άρνηση να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία θα θεωρηθεί «ότι τους δίνεται το πράσινο φως να αυξήσουν τις δυνατότητές τους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ
Ειδήσεις

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ
Ειδήσεις

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν
Ειδήσεις

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο αυστηρό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Ζώνες απαγόρευσης και όρια στην ενεργειακή ανάπτυξη

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα: Δεν θα συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:17

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:16

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:54

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Αναλύσεις
20/05/2026 - 10:50

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 10:47

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 10:39

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 10:38

Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:32

Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 10:23

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:15

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:11

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ