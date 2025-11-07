Ουκρανή πρέσβης στις ΗΠΑ: Θετικές οι συνομιλίες για την προμήθεια Tomahawk

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας συνεχίζει να διεξάγει «θετικές» συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο για την πιθανότητα να αγοράσει πυραύλους κρουζ Tomahawks καθώς και άλλα οπλικά συστήματα μακρού βεληνεκούς, όπως δήλωσε η Όλχα Στεφανίσινα, πρέσβης του Κιέβου στην Ουάσιγκτον, στο Bloomberg.

«Οι συζητήσεις συνεχίζονται, αλλά έχουμε πολλές αντιπροσωπείες που εργάζονται για την αύξηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ώστε να προμηθευτούμε περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από τις ΗΠΑ», είπε η Στεφανίσινα.

Βέβαια, μόλις την περασμένη Κυριακή (2/11) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να προμηθεύσει στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τέτοιους πυραύλους, παρόλο που στα τέλη Οκτωβρίου το Πεντάγωνο ενέκρινε το αίτημα για προμήθεια Tomahawk στην Ουκρανία.

Η Στεφανίσινα, πάντως, εξήγησε ότι «δεν πρόκειται μόνο για τους Tomahawks, αλλά και για διάφορους άλλους τύπους πυραύλων μακράς και βραχείας εμβέλειας, και μπορώ μόνο να πω ότι είναι μάλλον θετικές».

Σημειώνεται ότι η Όλγα Στεφανίσινα, δικηγόρος στο επάγγελμα, ανέλαβε πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον πριν από δύο μήνες και κάτι. Ένα από τα κύρια καθήκοντά της ήταν να ενισχύσει τις σχέσεις με τον Τραμπ, ο οποίος έχει κατά καιρούς επικρίνει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σήμερα, οι σχέσεις των δύο ηγετών βρίσκονται σε εμφανώς καλύτερη φάση, με τη συνάντηση-φιάσκο στον Λευκό Οίκο να δείχνει πως ανήκει στο παρελθόν. Αντιθέτως, η σχέση του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του περνάει κρίση, γεγονός που ενδεχομένως να λειτουργήσει θετικά για το Κίεβο και στην πράξη. Πάντως, προς το παρόν, πέρα από συζητήσεις και «υποσχέσεις», δεν έχει γίνει κάποιο απτό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ερωτηθείσα για τις επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, η Στεφανίσινα δήλωσε ότι «είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη περίοδος» για τη χώρα.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να παρέχουμε περισσότερες δυνατότητες αεράμυνας στην Ουκρανία», είπε.

«Μπορούμε να επιβιώσουμε αυτόν τον χειμώνα και έναν άλλο χειμώνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστό», σημείωσε ακόμη και προσέθεσε πως οποιαδήποτε άρνηση να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία θα θεωρηθεί «ότι τους δίνεται το πράσινο φως να αυξήσουν τις δυνατότητές τους».