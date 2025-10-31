Πεντάγωνο: Ενέκρινε την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Στον Τραμπ η τελική απόφαση

Το Πεντάγωνο έχει εγκρίνει την παροχή μακράς εμβέλειας πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι η αποστολή τους δεν θα επηρεάσει τα στρατιωτικά αποθέματα των ΗΠΑ. Ωστόσο, η τελική πολιτική απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τρεις Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία του να αποφύγει την αποστολή των πυραύλων, λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δίνουν πράγματα που χρειάζονται για να προστατεύσουν τη χώρα τους».

Παρά τις αντιρρήσεις του Τραμπ, το Κοινό Επιτελείο είχε ήδη ενημερώσει τον Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά των πυραύλων δεν θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στα αμερικανικά αποθέματα. Οι Tomahawk, με εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων, θεωρούνται κρίσιμο όπλο που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήττει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Η αξιολόγηση του Πενταγώνου ενίσχυσε τις πιέσεις των Ευρωπαίων συμμάχων προς την Ουάσιγκτον, οι οποίοι θεωρούν ότι οι ΗΠΑ πλέον δεν έχουν λόγο να αρνούνται τη μεταφορά των πυραύλων. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, ο Τραμπ φέρεται να ανέκρουσε πρύμναν, αμέσως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τους Tomahawk και ότι η αποστολή τους θα έβλαπτε τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το CNN, ο Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ ότι οι πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, χωρίς όμως να αλλάξουν ουσιαστικά την κατάσταση στο μέτωπο.

Παρά τη διστακτικότητα του Λευκού Οίκου, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη εκπονήσει εναλλακτικά σχέδια ώστε να μπορέσει να αποστείλει γρήγορα τους πυραύλους εφόσον ο Τραμπ δώσει το πράσινο φως. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, πάντως, να είναι δυσαρεστημένος με τη στάση του Πούτιν, καθώς δεν δείχνει πρόθεση να προχωρήσει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Πεντάγωνο εξετάζει ακόμη τεχνικές και επιχειρησιακές προκλήσεις, όπως τον τρόπο εκτόξευσης των Tomahawk, που παραδοσιακά εκτοξεύονται από πλοία ή υποβρύχια. Δεδομένου ότι το ουκρανικό ναυτικό έχει υποστεί σημαντικές απώλειες, εξετάζεται η ανάπτυξη επίγειων εκτοξευτών, παρόμοιων με εκείνων που χρησιμοποιούν οι Πεζοναύτες και ο Αμερικανικός Στρατός.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, πάντως, εκτιμούν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει τεχνική λύση, όπως συνέβη με τους πυραύλους Storm Shadow που παραχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι τροποποιήθηκαν ώστε να είναι συμβατοί με παλαιότερα, σοβιετικά αεροσκάφη.