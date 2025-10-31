ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πεντάγωνο: Ενέκρινε την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Στον Τραμπ η τελική απόφαση
Ειδήσεις
21:40 - 31 Οκτ 2025

Πεντάγωνο: Ενέκρινε την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Στον Τραμπ η τελική απόφαση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Πεντάγωνο έχει εγκρίνει την παροχή μακράς εμβέλειας πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι η αποστολή τους δεν θα επηρεάσει τα στρατιωτικά αποθέματα των ΗΠΑ. Ωστόσο, η τελική πολιτική απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τρεις Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία του να αποφύγει την αποστολή των πυραύλων, λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δίνουν πράγματα που χρειάζονται για να προστατεύσουν τη χώρα τους».

Παρά τις αντιρρήσεις του Τραμπ, το Κοινό Επιτελείο είχε ήδη ενημερώσει τον Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά των πυραύλων δεν θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στα αμερικανικά αποθέματα. Οι Tomahawk, με εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων, θεωρούνται κρίσιμο όπλο που θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήττει ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Η αξιολόγηση του Πενταγώνου ενίσχυσε τις πιέσεις των Ευρωπαίων συμμάχων προς την Ουάσιγκτον, οι οποίοι θεωρούν ότι οι ΗΠΑ πλέον δεν έχουν λόγο να αρνούνται τη μεταφορά των πυραύλων. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά, ο Τραμπ φέρεται να ανέκρουσε πρύμναν, αμέσως μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τους Tomahawk και ότι η αποστολή τους θα έβλαπτε τις σχέσεις με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το CNN, ο Πούτιν προειδοποίησε τον Τραμπ ότι οι πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, χωρίς όμως να αλλάξουν ουσιαστικά την κατάσταση στο μέτωπο.

Παρά τη διστακτικότητα του Λευκού Οίκου, αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη εκπονήσει εναλλακτικά σχέδια ώστε να μπορέσει να αποστείλει γρήγορα τους πυραύλους εφόσον ο Τραμπ δώσει το πράσινο φως. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, πάντως, να είναι δυσαρεστημένος με τη στάση του Πούτιν, καθώς δεν δείχνει πρόθεση να προχωρήσει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Πεντάγωνο εξετάζει ακόμη τεχνικές και επιχειρησιακές προκλήσεις, όπως τον τρόπο εκτόξευσης των Tomahawk, που παραδοσιακά εκτοξεύονται από πλοία ή υποβρύχια. Δεδομένου ότι το ουκρανικό ναυτικό έχει υποστεί σημαντικές απώλειες, εξετάζεται η ανάπτυξη επίγειων εκτοξευτών, παρόμοιων με εκείνων που χρησιμοποιούν οι Πεζοναύτες και ο Αμερικανικός Στρατός.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, πάντως, εκτιμούν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει τεχνική λύση, όπως συνέβη με τους πυραύλους Storm Shadow που παραχώρησε το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι τροποποιήθηκαν ώστε να είναι συμβατοί με παλαιότερα, σοβιετικά αεροσκάφη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση
Ειδήσεις

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Ειδικό δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία προωθούν 36 χώρες: Στο στόχαστρο ο Πούτιν
Ειδήσεις

Ειδικό δικαστήριο για τον πόλεμο στην Ουκρανία προωθούν 36 χώρες: Στο στόχαστρο ο Πούτιν

Reuters: Πώς ο Τζερόμ Πάουελ «θωράκισε» τη Fed απέναντι στις πολιτικές πιέσεις Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Πώς ο Τζερόμ Πάουελ «θωράκισε» τη Fed απέναντι στις πολιτικές πιέσεις Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ