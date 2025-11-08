ΗΠΑ-Ουγγαρία: Εξαίρεση ενός έτους από τις κυρώσεις για αγορά ρωσικού πετρελαίου – Τα ανταλλάγματα
10:56 - 08 Νοε 2025

ΗΠΑ-Ουγγαρία: Εξαίρεση ενός έτους από τις κυρώσεις για αγορά ρωσικού πετρελαίου – Τα ανταλλάγματα

Reporter.gr Newsroom
Για ένα χρόνο θα εξαιρεθεί η Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις για τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.  

Σε αντάλλαγμα, η Βουδαπέστη δεσμεύτηκε να αγοράσει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως σημείωσε η ίδια πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Όπως είχε αναφέρει ο Όρμπαν πριν τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο πρόθεσή του ήταν να του εξηγήσει στον Τραμπ ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την Ουγγαρία εάν δεν διέθετε πρόσβαση στο ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. «Ανεφοδιαζόμαστε με πετρελαιαγωγό και αγωγό φυσικού αερίου», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil) λόγω της άρνησης της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον ζήτησε από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ουγγαρία, να σταματήσουν τον ανεφοδιασμό τους από ρωσικές πηγές ενέργειας.

Οι αμερικανικές κυρώσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον Όρμπαν, λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Ο εθνικιστής πολιτικός, που κυβερνά τη χώρα από το 2010, δεν είναι βέβαιο ότι θα αναδειχθεί και πάλι νικητής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

«Τον στηρίζω. Κάνει φανταστική δουλειά», είπε ο Τραμπ από τη μεριά του, σημειώνοντας ότι είναι αξιέπαινος για την αντιμεταναστευτική του πολιτική και χωρίς να κρύβει την ιδεολογική τους ταύτιση.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο Όρμπαν είχε επισκεφθεί τρεις φορές τον Τραμπ, στην ιδιωτική κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

«Μήνυμα» και προς την ΕΕ έστειλε ο Τραμπ, καλώντας την ένωση «να σέβεται» την Ουγγαρία και τον πρωθυπουργό της, ο οποίος διαμαρτύρεται για τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής του.

«Θα έπρεπε να σέβονται την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη επειδή είχε δίκιο για τη μετανάστευση», είπε ο Τραμπ, θεωρώντας ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν «να αντλήσουν έμπνευση» από τον Όρμπαν.

Ο Ούγγος πρωθυπουργός, από την πλευρά του, ζήτησε να ξεκινήσει «μια χρυσή εποχή» για τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας μια από τις αγαπημένες εκφράσεις του Τραμπ.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/11/2025 - 14:14
