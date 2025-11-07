Σήμα Τραμπ για πιθανή εξαίρεση της Ουγγαρίας από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (7/11) ότι εξετάζει την πιθανότητα να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις για την αγορά ρωσικών υδρογονανθράκων, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Το εξετάζουμε επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν (σ.σ. τον Όρμπαν) να πάρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Όπως ξέρετε, η Ουγγαρία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα», συμπλήρωσε αναφερόμενος στην εξάρτηση της Βουδαπέστης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές.

Ο Τραμπ απαίτησε ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση «να σέβεται» την Ουγγαρία και τον Όρμπαν, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στη χώρα του με αφορμή τη στάση της απέναντι στο μεταναστευτικό.

«Θα έπρεπε να σέβονται την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη, πάρα, πάρα πολύ, επειδή είχε δίκιο στο μεταναστευτικό» είπε ο Τραμπ. «Δείτε τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, έχουν ανθρώπους που κατακλύζουν την Ευρώπη, από παντού, και αυτό την βλάπτει» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η συνάντηση με τον Όρμπαν θα επικεντρωθεί στο θέμα της συνεργασίας των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε απαιτήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν από τους Ευρωπαίους να σταματήσουν άμεσα την αγορά ρωσικής ενέργειας, ιδιαίτερα του ρωσικού πετρελαίου, πριν ακόμη προχωρήσει σε κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων. Ως γνωστόν ο Όρμπαν, είναι από τους πιο σκεπτικούς ηγέτες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την πολιτική κυρώσεων κατά της Μόσχας. Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης είχε δηλώσει μεν πώς θα επιχειρούσε να πείσει τον Όρμπαν για τη λειτουργικότητα του μέτρου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πλέον, ο Τραμπ δείχνει μία … «επιείκεια» στο ζήτημα απέναντι στον Ούγγρο φίλο και ομοϊδεάτη του.

Σημειώνεται ότι η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής για το Ουκρανικό ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν είχε αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη. Η Σύνοδος ωστόσο ματαιώθηκε λόγω της μεγάλης απόστασης που χώριζε την Ουάσιγκτον από τη Μόσχα.