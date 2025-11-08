Κύπρος: Παραβίαση της νεκρής ζώνης από τουρκικό στρατιωτικό όχημα – Διάβημα στα Ηνωμένα Έθνη
20:48 - 08 Νοε 2025

Σοβαρή ένταση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (8/11) στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή της κοινότητας Δένειας, στην επαρχία της Λευκωσίας, μετά από νέα πρόκληση των κατοχικών «αρχών».  

Ειδικότερα, το επεισόδιο προκλήθηκε όταν κατοχικό στρατιωτικό όχημα παρεμπόδισε Ελληνοκύπριο γεωργό, ο οποίος πήγε στη νεκρή ζώνη για να καλλιεργήσει τη γη του.

Στο σημείο έσπευσαν τα Ηνωμένα Έθνη και η ένταση εκτονώθηκε. Τόσο ο Κύπριος γεωργός, όσο και οι Τούρκοι στρατιώτες αποχώρησαν από το σημείο.

Σημειώνεται ότι παρόμοιο περιστατικό με τον ίδιο γεωργό είχε καταγραφεί και προ τριών ημερών. Μετά από παρέμβαση ο γεωργός αποπειράθηκε σήμερα να πάει ξανά στο σημείο.

Σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές το κυπριακό ΥΠΕΞ

Σύμφωνα με τα κυπριακά μέσα, από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών, ήρθε σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προέβη στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη για αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στην γη τους.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στη γη τους και την αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης του καθεστώτος της Νεκρής Ζώνης, σύμφωνα με τους όρους της εντολής της UNFICYP και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ερωτηθείς σχετικά με το νέο περιστατικό στη Δένειας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με τη δέουσα σοβαρότητα, σημειώνοντας ότι ο τουρκικός κατοχικός στρατός, «με απαράδεκτες ενέργειες, αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και επιχειρεί εκ νέου τη δημιουργία τετελεσμένων εντός αυτής, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Σημειώνεται πως και το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν ενήμερο για το περιστατικό και, επίσης, παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις.

