Λευκός Οίκος: Η στάση πληρωμών απειλεί αρνητική ανάπτυξη στις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο
20:05 - 09 Νοε 2025

Λευκός Οίκος: Η στάση πληρωμών απειλεί αρνητική ανάπτυξη στις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
Η παράταση της στάσης πληρωμών του ομοσπονδιακού κράτους στις ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητική οικονομική ανάπτυξη κατά το τέταρτο τρίμηνο, προειδοποίησε ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Ο Χάσετ τόνισε ότι η οικονομία των ΗΠΑ, ήδη υπό πίεση, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρές επιπτώσεις αν συνεχιστεί η αβεβαιότητα γύρω από τις ομοσπονδιακές πληρωμές, με σημαντικές συνέπειες για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ένα από τα πιο άμεσα προβλήματα που προκύπτουν από τη στάση πληρωμών είναι η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η οποία προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροπορικά ταξίδια, ειδικά εν όψει της γιορτής των Ευχαριστιών.

«Η εποχή των Ευχαριστιών είναι μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους για την οικονομία», εξήγησε ο Χάσετ, υπογραμμίζοντας ότι η μειωμένη κινητικότητα των καταναλωτών και των ταξιδιωτών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το ΑΕΠ του τέταρτου τριμήνου.

Κίνδυνος ευρύτερων επιπτώσεων

Η παρατεταμένη στάση πληρωμών δεν επηρεάζει μόνο την οικονομική ανάπτυξη σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Ο Χάσετ επισήμανε ότι η αβεβαιότητα επηρεάζει και τις επιχειρηματικές αποφάσεις, τις επενδύσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, θέτοντας σε κίνδυνο την ευρύτερη οικονομική σταθερότητα.

Η αμερικανική κυβέρνηση καλείται να βρει γρήγορα λύση, καθώς η καθυστέρηση στην εξασφάλιση των ομοσπονδιακών πόρων θα μπορούσε να έχει σημαντικό κόστος για την οικονομία, ιδιαίτερα εν μέσω της έντονης εποχικής ζήτησης και των εορταστικών αγορών.

