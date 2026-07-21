ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Ο αντιπρόσωπος Εμπορίου του Λευκού Οίκου, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε σήμερα (Τρίτη, 21/7) στο CNBC ότι νέοι δασμοί που θα αφορούν περίπου 60 οικονομίες αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες του έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες σχετικά με συγκεκριμένες εμπορικές πρακτικές, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται με την αναγκαστική εργασία. Τα πορίσματα των ερευνών αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας και, όπως είπε, «θα δούμε σύντομα κινήσεις», ακόμα κι αν «δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρονοδιάγραμμα».

Οι νέοι δασμοί ενδέχεται να αφορούν βασικούς εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς ύψους 10% που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των μέτρων που είχαν τεθεί σε εφαρμογή τον προηγούμενο χρόνο.