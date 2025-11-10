Ουκρανία: Έρευνα για διαφθορά στον τομέα ενέργειας - Στο στόχαστρο κρατικοί λειτουργοί

Η υπηρεσία κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (10/11) ότι διεξάγει εκτεταμένη έρευνα στον ενεργειακό τομέα της χώρας, κάνοντας λόγο για «μίζες» σε συναλλαγές που αφορούν τον κρατικό πυρηνικό φορέα της Ουκρανίας, Energoatom.

Σύμφωνα με το Reuters, η υπηρεσία — κρατικός οργανισμός που λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση — ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένας πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, ο επικεφαλής ασφαλείας της Energoatom, ένας επιχειρηματίας και τέσσερις «υπάλληλοι γραφείου» συμμετείχαν σε μια «εγκληματική οργάνωση υψηλού επιπέδου». Κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν κατονομάστηκε στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας και η Energoatom δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, σύμφωνα με τη δήλωση της υπηρεσίας στην εφαρμογή Telegram, «είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο σύστημα διαφθοράς με σκοπό να επηρεάζουν στρατηγικές δημόσιες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα την Energoatom».

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι αντισυμβαλλόμενοι της Energoatom εξαναγκάζονταν να καταβάλουν «μίζες» ύψους 10% έως 15%, προκειμένου να αποφύγουν τον αποκλεισμό των πληρωμών για υπηρεσίες ή αγαθά ή την απώλεια της ιδιότητας του προμηθευτή.

«Μια στρατηγικής σημασίας επιχείρηση με ετήσια έσοδα άνω των 4,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν διοικούνταν από τα αρμόδια στελέχη της, αλλά από τρίτα πρόσωπα χωρίς καμία επίσημη εξουσία», ανέφερε η υπηρεσία, αναφερόμενη στην Energoatom.

Τον Ιούλιο του 2025, μαζικές διαδηλώσεις και διεθνείς επικρίσεις ανάγκασαν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναθεωρήσει την πολιτική του και να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία των δύο βασικών υπηρεσιών κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας, έπειτα από κυβερνητική απόφαση που είχε περιορίσει τις αρμοδιότητές τους.

Η εξάλειψη της διαφθοράς και η ενίσχυση του κράτους δικαίου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση — στόχο που οι Ουκρανοί θεωρούν καθοριστικό για το μέλλον τους, καθώς συνεχίζουν να αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή.

Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από τη νέα εκστρατεία ρωσικών βομβαρδισμών το φετινό φθινόπωρο, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η Ρωσία δεν έχει πλήξει πυρηνικούς σταθμούς, αλλά έχει στοχεύσει υποσταθμούς που συνδέονται με αυτούς.