Ουκρανία: Έρευνα για διαφθορά στον τομέα ενέργειας - Στο στόχαστρο κρατικοί λειτουργοί
Ειδήσεις
16:55 - 10 Νοε 2025

Ουκρανία: Έρευνα για διαφθορά στον τομέα ενέργειας - Στο στόχαστρο κρατικοί λειτουργοί

Reporter.gr Newsroom
Η υπηρεσία κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (10/11) ότι διεξάγει εκτεταμένη έρευνα στον ενεργειακό τομέα της χώρας, κάνοντας λόγο για «μίζες» σε συναλλαγές που αφορούν τον κρατικό πυρηνικό φορέα της Ουκρανίας, Energoatom.

Σύμφωνα με το Reuters, η υπηρεσία — κρατικός οργανισμός που λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση — ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένας πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, ο επικεφαλής ασφαλείας της Energoatom, ένας επιχειρηματίας και τέσσερις «υπάλληλοι γραφείου» συμμετείχαν σε μια «εγκληματική οργάνωση υψηλού επιπέδου». Κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν κατονομάστηκε στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας και η Energoatom δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, σύμφωνα με τη δήλωση της υπηρεσίας στην εφαρμογή Telegram, «είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο σύστημα διαφθοράς με σκοπό να επηρεάζουν στρατηγικές δημόσιες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα την Energoatom».

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι αντισυμβαλλόμενοι της Energoatom εξαναγκάζονταν να καταβάλουν «μίζες» ύψους 10% έως 15%, προκειμένου να αποφύγουν τον αποκλεισμό των πληρωμών για υπηρεσίες ή αγαθά ή την απώλεια της ιδιότητας του προμηθευτή.

«Μια στρατηγικής σημασίας επιχείρηση με ετήσια έσοδα άνω των 4,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν διοικούνταν από τα αρμόδια στελέχη της, αλλά από τρίτα πρόσωπα χωρίς καμία επίσημη εξουσία», ανέφερε η υπηρεσία, αναφερόμενη στην Energoatom.

Τον Ιούλιο του 2025, μαζικές διαδηλώσεις και διεθνείς επικρίσεις ανάγκασαν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναθεωρήσει την πολιτική του και να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία των δύο βασικών υπηρεσιών κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας, έπειτα από κυβερνητική απόφαση που είχε περιορίσει τις αρμοδιότητές τους.

Η εξάλειψη της διαφθοράς και η ενίσχυση του κράτους δικαίου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση — στόχο που οι Ουκρανοί θεωρούν καθοριστικό για το μέλλον τους, καθώς συνεχίζουν να αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή.

Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από τη νέα εκστρατεία ρωσικών βομβαρδισμών το φετινό φθινόπωρο, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, η Ρωσία δεν έχει πλήξει πυρηνικούς σταθμούς, αλλά έχει στοχεύσει υποσταθμούς που συνδέονται με αυτούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 17:05
Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

